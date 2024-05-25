https://ria.ru/20240525/spetsoperatsiya-1948312173.html

Группировка "Центр" отразила три атаки ВСУ в ДНР

Группировка "Центр" отразила три атаки ВСУ в ДНР - РИА Новости, 25.05.2024

Группировка "Центр" отразила три атаки ВСУ в ДНР

Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение ВСУ в ряде населённых пунктов ДНР, отразили три атаки, потери Украины составили до 410 военнослужащих, РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T13:22

2024-05-25T13:22

2024-05-25T13:23

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948055943_0:46:3178:1833_1920x0_80_0_0_aa3f02614726bd0fa0aa7831adb25e4e.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение ВСУ в ряде населённых пунктов ДНР, отразили три атаки, потери Украины составили до 410 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям 24-й, 100-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Яснобородовка, Зеленое Поле, Торецк и Константиновка ДНР. "Отражены три контратаки штурмовых групп 142-й, 144-й пехотных, 47-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Нетайлово и Соловьево Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 410 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля", - говорится в сводке министерства. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм гаубица М777, 152-мм пушка "Гиацинт-Б", 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 152-мм гаубица Д-20, 152-мм гаубица "Мста-Б", три 122-мм гаубицы Д-30, а также 105-мм гаубица М102 производства США, сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, украина, россия, вооруженные силы украины