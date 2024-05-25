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Группировка "Центр" отразила три атаки ВСУ в ДНР - РИА Новости, 25.05.2024
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13:22 25.05.2024 (обновлено: 13:23 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/spetsoperatsiya-1948312173.html
Группировка "Центр" отразила три атаки ВСУ в ДНР
Группировка "Центр" отразила три атаки ВСУ в ДНР - РИА Новости, 25.05.2024
Группировка "Центр" отразила три атаки ВСУ в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение ВСУ в ряде населённых пунктов ДНР, отразили три атаки, потери Украины составили до 410 военнослужащих, РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T13:22
2024-05-25T13:23
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение ВСУ в ряде населённых пунктов ДНР, отразили три атаки, потери Украины составили до 410 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям 24-й, 100-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Яснобородовка, Зеленое Поле, Торецк и Константиновка ДНР. "Отражены три контратаки штурмовых групп 142-й, 144-й пехотных, 47-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Нетайлово и Соловьево Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 410 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля", - говорится в сводке министерства. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм гаубица М777, 152-мм пушка "Гиацинт-Б", 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 152-мм гаубица Д-20, 152-мм гаубица "Мста-Б", три 122-мм гаубицы Д-30, а также 105-мм гаубица М102 производства США, сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Центр" отразила три атаки ВСУ в ДНР

МО РФ: ВСУ потеряли до 410 солдат в зоне ответственности группировки "Центр"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерии ВС РФ
Боевая работа артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа артиллерии ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение ВСУ в ряде населённых пунктов ДНР, отразили три атаки, потери Украины составили до 410 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям 24-й, 100-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Яснобородовка, Зеленое Поле, Торецк и Константиновка ДНР.
"Отражены три контратаки штурмовых групп 142-й, 144-й пехотных, 47-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Нетайлово и Соловьево Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 410 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля", - говорится в сводке министерства.
Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм гаубица М777, 152-мм пушка "Гиацинт-Б", 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 152-мм гаубица Д-20, 152-мм гаубица "Мста-Б", три 122-мм гаубицы Д-30, а также 105-мм гаубица М102 производства США, сообщили в Минобороны.
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22 июня 2022, 17:18
 
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