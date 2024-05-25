https://ria.ru/20240525/spetsoperatsiya-1948310275.html

Российские военные заняли более выгодные рубежи в Харьковской области

Российские военные заняли более выгодные рубежи в Харьковской области - РИА Новости, 25.05.2024

Российские военные заняли более выгодные рубежи в Харьковской области

Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T13:09

2024-05-25T13:09

2024-05-25T13:25

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

харьковская область

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944613416_0:0:3268:1839_1920x0_80_0_0_ea4c149870515b2a06f43dcfc13a67a9.jpg

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 241-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Степовая Новоселовка Харьковской области."ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также 122-мм гаубица Д-30", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, вооруженные силы рф