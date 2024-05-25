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Российские военные заняли более выгодные рубежи в Харьковской области
Российские военные заняли более выгодные рубежи в Харьковской области - РИА Новости, 25.05.2024
Российские военные заняли более выгодные рубежи в Харьковской области
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T13:09
2024-05-25T13:09
2024-05-25T13:25
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 241-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Степовая Новоселовка Харьковской области."ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также 122-мм гаубица Д-30", - говорится в сводке министерства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
Российские военные заняли более выгодные рубежи в Харьковской области
МО РФ: ВСУ в Харьковской области потеряли до 210 военных и две бронемашины