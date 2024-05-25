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Россия подпишет с Мьянмой соглашение о строительстве АЭС

Россия подпишет с Мьянмой соглашение о строительстве АЭС - РИА Новости, 25.05.2024

Россия подпишет с Мьянмой соглашение о строительстве АЭС

Россия подпишет с Мьянмой межправительственное соглашение о строительстве АЭС малой мощности, распоряжение кабинета министров РФ об этом опубликовано на... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T11:33

2024-05-25T11:33

2024-05-25T11:33

россия

мьянма

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россия подпишет с Мьянмой межправительственное соглашение о строительстве АЭС малой мощности, распоряжение кабинета министров РФ об этом опубликовано на официальном портале правовых актов. Согласно распоряжению, речь идет о сооружении в Мьянме наземной АЭС малой мощности (АСММ) не менее чем на 110 МВт с российскими ядерными реакторами. Россия построит станцию и будет ее обслуживать. Соглашение от имени правительства РФ поручено подписать госкорпорации "Росатом". В феврале 2023 года Россия и Мьянма подписали межправсоглашение о сотрудничестве по мирному атому, которое предусматривает и строительство АСММ.

https://ria.ru/20240115/aes-1921406782.html

россия

мьянма

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россия, мьянма, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире