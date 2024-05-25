https://ria.ru/20240525/snaryady-1948380857.html

Армия Израиля сообщила о выпущенных с территории Ливана снарядах

Армия Израиля сообщила о выпущенных с территории Ливана снарядах - РИА Новости, 25.05.2024

Армия Израиля сообщила о выпущенных с территории Ливана снарядах

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об обнаружении снарядов, выпущенных с ливанской территории. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T23:39

2024-05-25T23:39

2024-05-25T23:39

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израиль

ливан

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об обнаружении снарядов, выпущенных с ливанской территории. "Ранее этим вечером (в субботу) было обнаружено несколько снарядов, выпущенных с ливанской территории по ряду районов на севере Израиля, в результате чего были повреждены здания в этом районе", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале. В ЦАХАЛ добавили, что сообщения о пострадавших не поступали. Кроме того, согласно заявлению, самолет армии Израиля обнаружил несколько бойцов, действовавших на территории военного комплекса ливанского движения "Хезболлах" в районе Айтарун на юге Ливана. "После обнаружения истребитель ЦАХАЛ нанес удар по объекту, в котором действовали террористы", - добавили в ведомстве. Сообщается, что артиллерия ЦАХАЛ открыла огонь для устранения угрозы в районе Кфаркелы на юге Ливана. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240525/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240509/rafakh-1944479814.html

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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году