Армия Израиля сообщила о выпущенных с территории Ливана снарядах
ЦАХАЛ заявил, что обнаружил снаряды, выпущенные с территории Ливана
© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об обнаружении снарядов, выпущенных с ливанской территории.
"Ранее этим вечером (в субботу) было обнаружено несколько снарядов, выпущенных с ливанской территории по ряду районов на севере Израиля, в результате чего были повреждены здания в этом районе", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
В ЦАХАЛ добавили, что сообщения о пострадавших не поступали.
Кроме того, согласно заявлению, самолет армии Израиля обнаружил несколько бойцов, действовавших на территории военного комплекса ливанского движения "Хезболлах" в районе Айтарун на юге Ливана. "После обнаружения истребитель ЦАХАЛ нанес удар по объекту, в котором действовали террористы", - добавили в ведомстве.
Сообщается, что артиллерия ЦАХАЛ открыла огонь для устранения угрозы в районе Кфаркелы на юге Ливана.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.