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Су-25 уничтожили спецтехнику ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр"
Су-25 уничтожили спецтехнику ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр" - РИА Новости, 25.05.2024
Су-25 уничтожили спецтехнику ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр"
Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр" и уничтожили спецтехнику противника, сообщили в... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T05:04
2024-05-25T05:04
2024-05-25T05:28
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр" и уничтожили спецтехнику противника, сообщили в Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр"... В результате выполнения полетного задания уничтожена специальная техника и живая сила противника", - говорится в сообщении. Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Передовой авиационный наводчик доложил, что все указанные цели были успешно поражены, добавили в МО РФ. "Получили задачу по поражению живой силы противника. По самому своему прямому назначению поддерживаем своих боевых товарищей на переднем крае. Выполнили взлет из положения, дежурство на земле, выход в район выполнения боевой задачи, выход на боевой курс на предельно малой высоте. Пуск неуправляемых авиационных ракет с кабрирования с расчетными параметрами. После выполнили противоракетное маневрирование. По докладу передового авиационного наводчика, живая сила противника поражена. Задача выполнена", – приводит российское военное ведомство слова летчика Су-25 Даниила. Кроме того, МО РФ показало видеоролик, на котором видно, как самолет готовится к вылету, разгоняется и взлетает, а затем на минимальной высоте выходит в район нанесения удара. Кроме того, показано, как ракеты попадают в цель. Также видно, как штурмовик возвращается на аэродром после выполнения задания.
https://ria.ru/20240525/obman-1948274308.html
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безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-25, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Су-25, Вооруженные силы РФ
Су-25 уничтожили спецтехнику ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр"
МО: штурмовики Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ и уничтожили спецтехнику
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр" и уничтожили спецтехнику противника, сообщили в Минобороны РФ.
"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр"... В результате выполнения полетного задания уничтожена специальная техника и живая сила противника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Передовой авиационный наводчик доложил, что все указанные цели были успешно поражены, добавили в МО РФ.
"Получили задачу по поражению живой силы противника. По самому своему прямому назначению поддерживаем своих боевых товарищей на переднем крае. Выполнили взлет из положения, дежурство на земле, выход в район выполнения боевой задачи, выход на боевой курс на предельно малой высоте. Пуск неуправляемых авиационных ракет с кабрирования с расчетными параметрами. После выполнили противоракетное маневрирование. По докладу передового авиационного наводчика, живая сила противника поражена. Задача выполнена", – приводит российское военное ведомство слова летчика Су-25 Даниила.
Кроме того, МО РФ показало видеоролик, на котором видно, как самолет готовится к вылету, разгоняется и взлетает, а затем на минимальной высоте выходит в район нанесения удара. Кроме того, показано, как ракеты попадают в цель. Также видно, как штурмовик возвращается на аэродром после выполнения задания.