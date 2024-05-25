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Постыдная для Вашингтона история. Как советские эмигранты подставили ФБР - РИА Новости, 25.05.2024
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08:00 25.05.2024 (обновлено: 08:01 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/shpionazh-1947239209.html
Постыдная для Вашингтона история. Как советские эмигранты подставили ФБР
Постыдная для Вашингтона история. Как советские эмигранты подставили ФБР - РИА Новости, 25.05.2024
Постыдная для Вашингтона история. Как советские эмигранты подставили ФБР
Эпоха холодной войны — время шпионских скандалов. И хотя сама по себе активность разведок СССР и США в условиях конфронтации была делом обыденным, некоторые... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T08:00
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ссср
сша
фбр
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Эпоха холодной войны — время шпионских скандалов. И хотя сама по себе активность разведок СССР и США в условиях конфронтации была делом обыденным, некоторые случаи действительно шокировали американцев. Так, 40 лет назад в Лос-Анджелесе арестовали супругов Огородниковых, работавших на Москву, а вместе с ними — агента ФБР Ричарда Миллера. Он стал первым в истории бюро сотрудником, осужденным за шпионаж. О запутанной истории — в материале РИА Новости.Уголовник и студенткаКогда именно Николай и Светлана Огородниковы были завербованы КГБ, доподлинно неизвестно. СССР официально не брал ответственность за супругов. Один — бывший вор, отсидевший в общей сложности 14 лет; другая на момент знакомства с будущим мужем — учащаяся мединститута. Пара сошлась в конце 1960-х в Туле, где Николай после освобождения работал таксистом. При заключении брака он взял фамилию супруги — видимо, чтобы было меньше проблем из-за уголовного прошлого.В 1973-м чета, которая уже обзавелась сыном, добилась права на репатриацию в Израиль. Но в еврейское государство они не долетели: на пересадке в Вене взяли билеты до США. Формальная причина такого поступка — желание "сытой американской жизни", о которой Огородников много слышал от пассажиров такси.На новом месте супруги обжились быстро, денег хватало и на обычный быт, и на излишества (по советским меркам) вроде автомобиля и престижной школы для ребенка. При этом источники дохода оставались неясными: Николай работал грузчиком, а Светлана распространяла советскую прессу.Положение "из грязи в князи" привело к конфликтам с соотечественниками-эмигрантами. "Мы над ними смеялись", — рассказывал Александр Половец, издатель одной из русскоязычных газет. Огородникова получала пособие, брала напрокат фильмы советского производства для показа в местных кинотеатрах и открыто хвасталась связями на высоком уровне в Москве. Рассказывала о частых визитах в консульство СССР в Сан-Франциско.Таким поведением заинтересовалось Федеральное бюро расследований (ФБР). К странной паре стали присматриваться. А в 1982-м агент Джон Хант, который "курировал" эмигрантов в штате Калифорния, лично познакомился со Светланой."Жалкий шут"Хвастливой эмигрантке поручили сообщать в бюро о настроениях и любой подозрительной активности в русскоязычной общине. ФБР впоследствии не рассказывало, какие сведения получало от Огородниковой или же она от агента. Со слов женщины, между ними был роман, Хант интимную связь отрицал. В мае 1984-го он вышел в отставку, и это не было связано с каким-либо публичным скандалом. Курировать семейную пару доверили Ричарду Миллеру.У этого агента было сомнительное реноме. Публикация в издании Time от октября 1984-го описывает его как человека с избыточным весом, "неряшливого и неэффективного". Миллер, пусть и проработавший к тому моменту в бюро два десятка лет, легко мог, например, потерять пистолет. А однажды его временно отстранили от должности за продажу бытовых товаров из багажника служебной машины. Но коллеги считали его всего лишь "безобидным и жалким шутом".Миллер, подобно Ханту, быстро пошел на близкий контакт с Огородниковой. Рассказывал ей о личных проблемах, так как вынужден был содержать восьмерых детей, включая сына-инвалида. Спустя несколько месяцев тесного знакомства Светлана сообщила Ричарду, что она майор КГБ, и попросила продать ей информацию. Через несколько дней раздумий агент согласился.В августе 1984-го Огородникова привела Миллера к себе домой. Представила мужа как Николая Вольфсона, оперативника КГБ. Американец потребовал 65 тысяч долларов. "Вольфсон" ответил утвердительно.Вскоре Светлана и Ричард отправились в Сан-Франциско, чтобы передать данные в советское консульство. Миллер предварительно сделал у себя в офисе фотокопию справочника ФБР под названием "Руководство по составлению отчетов: информация внешней разведки", в котором содержалась подробная информация о контрразведывательной деятельности США.Сближение Миллера с курируемой парой (вкупе с послужным списком агента) встревожило бюро. За всей троицей установили пристальное наблюдение, доказавшее, что обмен данными имел место. Передачу информации осуществляли в неожиданных местах, например в магазине одежды, через обувь на витрине. Прослушивание телефонных разговоров показало, что Миллер хотел полететь со Светланой в Вену 9 октября 1984-го, чтобы лично встретиться с неким высокопоставленным сотрудником КГБ. Агента 28 октября вызвали в полевой офис в Лос-Анджелесе, проверили на детекторе лжи, уволили и арестовали. При обыске в его бунгало нашли несколько секретных документов, в том числе оригинал личного дела Светланы.Арест, суды и выход на свободуВ начале октября бюро задержало и Огородниковых. Процесс по существу стартовал в 1985-м. Тогда эмигрантская чета признала себя виновными в заговоре, хотя Светлана отрицала, что успела получить от Миллера и передать советской стороне какую-либо секретную информацию. Ее приговорили к 18 годам лишения свободы, мужа — к восьми.Экс-сотрудник ФБР долгое время отпирался. По его словам, вся вина была лишь в том, что он без санкции сверху якобы пытался провернуть операцию по "самовнедрению" в качестве двойного агента. Однако в 1986-м его приговорили к двум пожизненным срокам и еще к пятидесяти годам — за шпионаж и взяточничество.Вскоре эти решения отменили из-за процессуальных ошибок. Окончательный приговор последовал только в 1991-м: двадцать лет тюрьмы. К тому моменту Николай Огородников уже год как досрочно вышел из заключения и вернулся в Калифорнию.Миллера также выпустили досрочно, в 1994-м. Одновременно на свободе оказалась и Светлана, которая повторно вышла замуж и уехала в Мексику. Потом она попадала в поле зрения ФБР: ее новый супруг был наркоторговцем, поэтому бюро использовало проблемную старую знакомую для подставных операций. Миллер после освобождения тоже вновь женился, скончался в 2013-м.Следы Огородниковых затерялись. Не прояснилось и то, чем именно занималась пара, кроме покупки секретного руководства по контрразведке. ФБР не спешит рассекречивать все данные о постыдной для себя истории, в результате которой на шпионаже впервые поймали собственного сотрудника.
https://ria.ru/20230202/shpionazh-1849040153.html
https://ria.ru/20240221/shpion-1928502979.html
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РИА Новости
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5
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96
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ссср, сша, фбр
СССР, США, ФБР
Постыдная для Вашингтона история. Как советские эмигранты подставили ФБР

Несостоявшийся двойной агент. Как ФБР поймало за шпионаж собственного сотрудника

© AP Photo / Cliff OwenЗдание ФБР в Вашингтоне, США
Здание ФБР в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© AP Photo / Cliff Owen
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Эпоха холодной войны — время шпионских скандалов. И хотя сама по себе активность разведок СССР и США в условиях конфронтации была делом обыденным, некоторые случаи действительно шокировали американцев. Так, 40 лет назад в Лос-Анджелесе арестовали супругов Огородниковых, работавших на Москву, а вместе с ними — агента ФБР Ричарда Миллера. Он стал первым в истории бюро сотрудником, осужденным за шпионаж. О запутанной истории — в материале РИА Новости.

Уголовник и студентка

Когда именно Николай и Светлана Огородниковы были завербованы КГБ, доподлинно неизвестно. СССР официально не брал ответственность за супругов. Один — бывший вор, отсидевший в общей сложности 14 лет; другая на момент знакомства с будущим мужем — учащаяся мединститута. Пара сошлась в конце 1960-х в Туле, где Николай после освобождения работал таксистом. При заключении брака он взял фамилию супруги — видимо, чтобы было меньше проблем из-за уголовного прошлого.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПамятник Ф. Э. Дзержинскому у здания КГБ СССР
Памятник Ф. Э. Дзержинскому у здания КГБ СССР - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Памятник Ф. Э. Дзержинскому у здания КГБ СССР
В 1973-м чета, которая уже обзавелась сыном, добилась права на репатриацию в Израиль. Но в еврейское государство они не долетели: на пересадке в Вене взяли билеты до США. Формальная причина такого поступка — желание "сытой американской жизни", о которой Огородников много слышал от пассажиров такси.
На новом месте супруги обжились быстро, денег хватало и на обычный быт, и на излишества (по советским меркам) вроде автомобиля и престижной школы для ребенка. При этом источники дохода оставались неясными: Николай работал грузчиком, а Светлана распространяла советскую прессу.
Положение "из грязи в князи" привело к конфликтам с соотечественниками-эмигрантами. "Мы над ними смеялись", — рассказывал Александр Половец, издатель одной из русскоязычных газет. Огородникова получала пособие, брала напрокат фильмы советского производства для показа в местных кинотеатрах и открыто хвасталась связями на высоком уровне в Москве. Рассказывала о частых визитах в консульство СССР в Сан-Франциско.
Таким поведением заинтересовалось Федеральное бюро расследований (ФБР). К странной паре стали присматриваться. А в 1982-м агент Джон Хант, который "курировал" эмигрантов в штате Калифорния, лично познакомился со Светланой.

"Жалкий шут"

Хвастливой эмигрантке поручили сообщать в бюро о настроениях и любой подозрительной активности в русскоязычной общине. ФБР впоследствии не рассказывало, какие сведения получало от Огородниковой или же она от агента. Со слов женщины, между ними был роман, Хант интимную связь отрицал. В мае 1984-го он вышел в отставку, и это не было связано с каким-либо публичным скандалом. Курировать семейную пару доверили Ричарду Миллеру.
© AP PhotoЗдание ФБР в Вашингтоне
Здание ФБР в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP Photo
Здание ФБР в Вашингтоне
У этого агента было сомнительное реноме. Публикация в издании Time от октября 1984-го описывает его как человека с избыточным весом, "неряшливого и неэффективного". Миллер, пусть и проработавший к тому моменту в бюро два десятка лет, легко мог, например, потерять пистолет. А однажды его временно отстранили от должности за продажу бытовых товаров из багажника служебной машины. Но коллеги считали его всего лишь "безобидным и жалким шутом".
Миллер, подобно Ханту, быстро пошел на близкий контакт с Огородниковой. Рассказывал ей о личных проблемах, так как вынужден был содержать восьмерых детей, включая сына-инвалида. Спустя несколько месяцев тесного знакомства Светлана сообщила Ричарду, что она майор КГБ, и попросила продать ей информацию. Через несколько дней раздумий агент согласился.
В августе 1984-го Огородникова привела Миллера к себе домой. Представила мужа как Николая Вольфсона, оперативника КГБ. Американец потребовал 65 тысяч долларов. "Вольфсон" ответил утвердительно.
Вскоре Светлана и Ричард отправились в Сан-Франциско, чтобы передать данные в советское консульство. Миллер предварительно сделал у себя в офисе фотокопию справочника ФБР под названием "Руководство по составлению отчетов: информация внешней разведки", в котором содержалась подробная информация о контрразведывательной деятельности США.
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Сближение Миллера с курируемой парой (вкупе с послужным списком агента) встревожило бюро. За всей троицей установили пристальное наблюдение, доказавшее, что обмен данными имел место. Передачу информации осуществляли в неожиданных местах, например в магазине одежды, через обувь на витрине. Прослушивание телефонных разговоров показало, что Миллер хотел полететь со Светланой в Вену 9 октября 1984-го, чтобы лично встретиться с неким высокопоставленным сотрудником КГБ. Агента 28 октября вызвали в полевой офис в Лос-Анджелесе, проверили на детекторе лжи, уволили и арестовали. При обыске в его бунгало нашли несколько секретных документов, в том числе оригинал личного дела Светланы.

Арест, суды и выход на свободу

В начале октября бюро задержало и Огородниковых. Процесс по существу стартовал в 1985-м. Тогда эмигрантская чета признала себя виновными в заговоре, хотя Светлана отрицала, что успела получить от Миллера и передать советской стороне какую-либо секретную информацию. Ее приговорили к 18 годам лишения свободы, мужа — к восьми.
Экс-сотрудник ФБР долгое время отпирался. По его словам, вся вина была лишь в том, что он без санкции сверху якобы пытался провернуть операцию по "самовнедрению" в качестве двойного агента. Однако в 1986-м его приговорили к двум пожизненным срокам и еще к пятидесяти годам — за шпионаж и взяточничество.
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Вскоре эти решения отменили из-за процессуальных ошибок. Окончательный приговор последовал только в 1991-м: двадцать лет тюрьмы. К тому моменту Николай Огородников уже год как досрочно вышел из заключения и вернулся в Калифорнию.
Миллера также выпустили досрочно, в 1994-м. Одновременно на свободе оказалась и Светлана, которая повторно вышла замуж и уехала в Мексику. Потом она попадала в поле зрения ФБР: ее новый супруг был наркоторговцем, поэтому бюро использовало проблемную старую знакомую для подставных операций. Миллер после освобождения тоже вновь женился, скончался в 2013-м.
© Wiki4All/YoutubeРичард Миллер
Ричард Миллер
© Wiki4All/Youtube
Ричард Миллер
Следы Огородниковых затерялись. Не прояснилось и то, чем именно занималась пара, кроме покупки секретного руководства по контрразведке. ФБР не спешит рассекречивать все данные о постыдной для себя истории, в результате которой на шпионаже впервые поймали собственного сотрудника.
 
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