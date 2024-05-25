Рейтинг@Mail.ru
Молдавия намерена добиться экстрадиции Шора из России - РИА Новости, 25.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:39 25.05.2024 (обновлено: 16:37 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/shor-1948319171.html
Молдавия намерена добиться экстрадиции Шора из России
Молдавия намерена добиться экстрадиции Шора из России - РИА Новости, 25.05.2024
Молдавия намерена добиться экстрадиции Шора из России
Министерство юстиции Молдавии намерено отправить в Россию запрос об экстрадиции политика и бизнесмена Илана Шора, заявила глава ведомства Вероника... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T14:39
2024-05-25T16:37
в мире
молдавия
россия
израиль
илан шор
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941341209_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f97b85513466e9be24f06ce9759440b.jpg
КИШИНЕВ, 25 мая — РИА Новости. Министерство юстиции Молдавии намерено отправить в Россию запрос об экстрадиции политика и бизнесмена Илана Шора, заявила глава ведомства Вероника Михайлова-Морару в эфире телеканала TV-8. "Что касается появившейся в СМИ информации о том, что у Шора есть гражданство Российской Федерации, то министерство юстиции официально об этом не проинформировано. Если нас официально уведомят о том, что он также имеет гражданство другого государства, мы проанализируем обстоятельства и посмотрим процессуально, как действовать. Минюст может отправить в Россию запрос об экстрадиции беглого бизнесмена", — сказала она. О получении российского гражданства сам Шор рассказал на прошлой неделе в интервью блогеру Стасу Васильеву "Ай, Как Просто". Позже глава Национального центрального бюро Интерпола в Молдавии Виорел Центиу заявил, что у политика есть также и израильский паспорт. Центиу признал, что это осложняет процедуру экстрадиции Шора на родину, так как ни Россия, ни Израиль своих граждан не выдают. В марте глава администрации Майи Санду заявил, что президент может отозвать молдавское гражданство у Шора и бывшего председателя Демпартии Владимира Плахотнюка. Но оказалось, что законодательство не позволяет президенту напрямую инициировать такие процедуры. Это может сделать Агентство государственных услуг после уведомления из Службы информации и безопасности (СИБ) или, в некоторых случаях, на основании имеющейся информации. Кроме того, в апреле депутаты от правящей партии "Действие и солидарность" приняли в первом чтении поправки к законодательству, которые предусматривают возможность по запросу СИБ лишать молдавского гражданства людей, оказавшихся под международными санкциями. Дело Илана ШораШор — муж известной российской певицы Жасмин. В июне 2017 года молдавский суд приговорил его к семи с половиной годам тюрьмы за участие в банковских махинациях. Речь идет о выводе за пределы республики почти миллиарда долларов. Дело началось в 2014 году, в нем фигурировали три банка: Banca de Economii, в котором Шор занимал должность председателя админсовета, Banca Sociala и Unibank.Суд запретил Шору покидать страну. Но в феврале 2019 года он стал депутатом парламента от партии "Шор", а в июне все же уехал, после чего его лишили депутатского мандата. Прокуратура завела против политика три уголовных дела и объявила его в международный розыск. В 2021 году по итогам досрочных парламентских выборов Шор снова стал депутатом, хотя в Молдавию так и не вернулся.В апреле 2023 года Апелляционный суд приговорил его к 15 годам лишения свободы, опять-таки по делу о выводе из страны миллиарда долларов. Сам политик назвал приговор беззаконным и беспредельным и заявил, что не собирается подчиняться суду. После этого его снова лишили депутатского мандата.В мае того же года Шор оказался под санкциями Евросоюза вместе с российским бизнесменом Игорем Чайкой, Плахотнюком, заместителем председателя партии "Шор" Мариной Таубер и бывшим замглавы генерального комиссариата полиции Георгием Кавкалюком.В конце года власти Молдавии объявили партию "Шор" вне закона, тем не менее ее сторонники продолжают проводить массовые антиправительственные акции, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду.
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html
https://ria.ru/20240515/moldaviya-1946264284.html
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html
молдавия
россия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941341209_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_4fc3cfaf692ed7da61683a3486b74a57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, израиль, илан шор, майя санду
В мире, Молдавия, Россия, Израиль, Илан Шор, Майя Санду
Молдавия намерена добиться экстрадиции Шора из России

Минюст Молдавии намерен отправить в РФ запрос об экстрадиции Шора

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМолдавский политик, лидер партии "Шор" Илан Шор
Молдавский политик, лидер партии Шор Илан Шор - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Молдавский политик, лидер партии "Шор" Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 25 мая — РИА Новости. Министерство юстиции Молдавии намерено отправить в Россию запрос об экстрадиции политика и бизнесмена Илана Шора, заявила глава ведомства Вероника Михайлова-Морару в эфире телеканала TV-8.
"Что касается появившейся в СМИ информации о том, что у Шора есть гражданство Российской Федерации, то министерство юстиции официально об этом не проинформировано. Если нас официально уведомят о том, что он также имеет гражданство другого государства, мы проанализируем обстоятельства и посмотрим процессуально, как действовать. Минюст может отправить в Россию запрос об экстрадиции беглого бизнесмена", — сказала она.
Участники акции протеста против введения Молдовой таможенных пошлин для предприятий Приднестровья - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Обвинят Россию: ради ЕС разваливают еще одну страну
11 марта, 08:00
О получении российского гражданства сам Шор рассказал на прошлой неделе в интервью блогеру Стасу Васильеву "Ай, Как Просто". Позже глава Национального центрального бюро Интерпола в Молдавии Виорел Центиу заявил, что у политика есть также и израильский паспорт. Центиу признал, что это осложняет процедуру экстрадиции Шора на родину, так как ни Россия, ни Израиль своих граждан не выдают.
В марте глава администрации Майи Санду заявил, что президент может отозвать молдавское гражданство у Шора и бывшего председателя Демпартии Владимира Плахотнюка. Но оказалось, что законодательство не позволяет президенту напрямую инициировать такие процедуры. Это может сделать Агентство государственных услуг после уведомления из Службы информации и безопасности (СИБ) или, в некоторых случаях, на основании имеющейся информации. Кроме того, в апреле депутаты от правящей партии "Действие и солидарность" приняли в первом чтении поправки к законодательству, которые предусматривают возможность по запросу СИБ лишать молдавского гражданства людей, оказавшихся под международными санкциями.
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Оппозиция в Молдавии заявила о давлении властей перед выборами
15 мая, 19:58

Дело Илана Шора

Шор — муж известной российской певицы Жасмин. В июне 2017 года молдавский суд приговорил его к семи с половиной годам тюрьмы за участие в банковских махинациях. Речь идет о выводе за пределы республики почти миллиарда долларов. Дело началось в 2014 году, в нем фигурировали три банка: Banca de Economii, в котором Шор занимал должность председателя админсовета, Banca Sociala и Unibank.
Суд запретил Шору покидать страну. Но в феврале 2019 года он стал депутатом парламента от партии "Шор", а в июне все же уехал, после чего его лишили депутатского мандата. Прокуратура завела против политика три уголовных дела и объявила его в международный розыск. В 2021 году по итогам досрочных парламентских выборов Шор снова стал депутатом, хотя в Молдавию так и не вернулся.
В апреле 2023 года Апелляционный суд приговорил его к 15 годам лишения свободы, опять-таки по делу о выводе из страны миллиарда долларов. Сам политик назвал приговор беззаконным и беспредельным и заявил, что не собирается подчиняться суду. После этого его снова лишили депутатского мандата.
В мае того же года Шор оказался под санкциями Евросоюза вместе с российским бизнесменом Игорем Чайкой, Плахотнюком, заместителем председателя партии "Шор" Мариной Таубер и бывшим замглавы генерального комиссариата полиции Георгием Кавкалюком.
В конце года власти Молдавии объявили партию "Шор" вне закона, тем не менее ее сторонники продолжают проводить массовые антиправительственные акции, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Россия пытается предотвратить большую войну в Европе
11 марта, 08:00
 
В миреМолдавияРоссияИзраильИлан ШорМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала