https://ria.ru/20240525/shebekino-1948295060.html
ВСУ дважды за утро атаковали Шебекино
ВСУ дважды за утро атаковали Шебекино - РИА Новости, 25.05.2024
ВСУ дважды за утро атаковали Шебекино
Украинские дроны дважды за утро субботы атаковали город Шебекино, пострадавших нет, повреждено промпредприятие, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T10:19
2024-05-25T10:19
2024-05-25T10:20
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
харьковская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Украинские дроны дважды за утро субботы атаковали город Шебекино, пострадавших нет, повреждено промпредприятие, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "ВСУ дважды этим утром атаковали город Шебекино с помощью БПЛА. Никто из мирных жителей не пострадал. В результате падения первого беспилотника с последующей детонацией пробита кровля одного из корпусов промышленного предприятия, в результате второй атаки там же частично повреждено оборудование", - сообщил Гладков. Губернатор добавил, что оперативные службы работают на месте. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240423/obstrel-1941882940.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВСУ дважды за утро атаковали Шебекино
Гладков: украинские дроны дважды за утро атаковали Шебекино, никто не пострадал