https://ria.ru/20240525/shebekino-1948295060.html

ВСУ дважды за утро атаковали Шебекино

ВСУ дважды за утро атаковали Шебекино - РИА Новости, 25.05.2024

ВСУ дважды за утро атаковали Шебекино

Украинские дроны дважды за утро субботы атаковали город Шебекино, пострадавших нет, повреждено промпредприятие, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T10:19

2024-05-25T10:19

2024-05-25T10:20

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

харьковская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Украинские дроны дважды за утро субботы атаковали город Шебекино, пострадавших нет, повреждено промпредприятие, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "ВСУ дважды этим утром атаковали город Шебекино с помощью БПЛА. Никто из мирных жителей не пострадал. В результате падения первого беспилотника с последующей детонацией пробита кровля одного из корпусов промышленного предприятия, в результате второй атаки там же частично повреждено оборудование", - сообщил Гладков. Губернатор добавил, что оперативные службы работают на месте. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20240423/obstrel-1941882940.html

шебекино

белгородская область

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Ольга Фомченкова

шебекино, белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия