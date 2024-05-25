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ВСУ дважды за утро атаковали Шебекино - РИА Новости, 25.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:19 25.05.2024 (обновлено: 10:20 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/shebekino-1948295060.html
ВСУ дважды за утро атаковали Шебекино
ВСУ дважды за утро атаковали Шебекино - РИА Новости, 25.05.2024
ВСУ дважды за утро атаковали Шебекино
Украинские дроны дважды за утро субботы атаковали город Шебекино, пострадавших нет, повреждено промпредприятие, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T10:19
2024-05-25T10:20
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
харьковская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Украинские дроны дважды за утро субботы атаковали город Шебекино, пострадавших нет, повреждено промпредприятие, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "ВСУ дважды этим утром атаковали город Шебекино с помощью БПЛА. Никто из мирных жителей не пострадал. В результате падения первого беспилотника с последующей детонацией пробита кровля одного из корпусов промышленного предприятия, в результате второй атаки там же частично повреждено оборудование", - сообщил Гладков. Губернатор добавил, что оперативные службы работают на месте. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240423/obstrel-1941882940.html
шебекино
белгородская область
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шебекино, белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Харьковская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ дважды за утро атаковали Шебекино

Гладков: украинские дроны дважды за утро атаковали Шебекино, никто не пострадал

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкАрт-объект в городе Шебекино Белгородской области
Арт-объект в городе Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Арт-объект в городе Шебекино Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Украинские дроны дважды за утро субботы атаковали город Шебекино, пострадавших нет, повреждено промпредприятие, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"ВСУ дважды этим утром атаковали город Шебекино с помощью БПЛА. Никто из мирных жителей не пострадал. В результате падения первого беспилотника с последующей детонацией пробита кровля одного из корпусов промышленного предприятия, в результате второй атаки там же частично повреждено оборудование", - сообщил Гладков.
Губернатор добавил, что оперативные службы работают на месте.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
Последствия атаки ВСУ в Шебекино Белгородской области. 23 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Украинские войска обстреляли Шебекино
23 апреля, 21:03
 
Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьХарьковская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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