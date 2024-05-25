https://ria.ru/20240525/serbiya-1948366560.html

Спикер парламента Сербии призвала ПА НАТО не принимать Косово

Спикер парламента Сербии призвала ПА НАТО не принимать Косово - РИА Новости, 25.05.2024

Спикер парламента Сербии призвала ПА НАТО не принимать Косово

Председатель Скупщины (однопалатного парламента) Сербии и экс-премьер Ана Брнабич призвала страны-члены Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО не принимать... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T20:57

2024-05-25T20:57

2024-05-25T20:57

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БЕЛГРАД, 25 мая – РИА Новости. Председатель Скупщины (однопалатного парламента) Сербии и экс-премьер Ана Брнабич призвала страны-члены Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО не принимать самопровозглашенную республику Косово в организацию на правах ассоциированного члена на весенней сессии в Софии. "Председатель Скупщины… направила письмо главам всех делегаций членов и ассоциированных членов ПА НАТО, которые собираются (24-27 мая) в Софии, в котором указала, что предоставление статуса ассоциированного члена так называемому парламенту Косово несомненно представляло бы собой награду для Приштины, которая постоянно совершает насилие и проводит систематическую дискриминацию сербов в Косово и Метохии, а также обструкцию диалога с Белградом в Брюсселе", - сообщила пресс-служба сербского заксобрания. Делегация Скупщины провела встречу с лордом Марком Ланкастером, который является докладчиком ПА НАТО по теме "Западные Балканы – обновленные вызовы безопасности на пороге НАТО". Сербские депутаты вручили британскому представителю замечания и комментарии к докладу, указав на необходимость в беспристрастном подходе к Косово и Метохии. Тогдашний глава постоянной делегации Скупщины (парламента) Сербии в ПА НАТО Владимир Джуканович заявил в конце марта, что власти Сербии могут пересмотреть свое участие в ПА НАТО в случае получения самопровозглашенным Косово статуса ассоциированного члена организации. Сербский парламентарий направил протестное письмо председателю ПА НАТО Михалу Щербе в связи с рассмотрением постоянным комитетом организации 24 марта в Таллине повышения статуса "парламента" Косово с наблюдателя до ассоциированного члена и его дальнейшим направлением на пленарное заседание. Парламент Сербии в 2007 году принял резолюцию о военном нейтралитете государства, в том же году делегация Скупщины в ПА НАТО получила статус ассоциированного члена. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.

https://ria.ru/20240331/serbiya-1936853967.html

https://ria.ru/20240408/genotsid-1938428546.html

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в мире, косово, сербия, софия (город), ана брнабич, нато, оон