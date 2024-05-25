https://ria.ru/20240525/rossiya-1948338018.html

Россия должна быть все время на шаг впереди противника, заявил Путин

Россия должна быть все время на шаг впереди противника, заявил Путин - РИА Новости, 25.05.2024

Россия должна быть все время на шаг впереди противника, заявил Путин

Россия должна быть все время на шаг впереди противника, чтобы гарантировать себе победу, сказал президент РФ Владимир Путин, открывая совещание с руководством... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T17:07

2024-05-25T17:07

2024-05-25T17:11

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

безопасность

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

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КОРОЛЕВ, 25 мая — РИА Новости. Россия должна быть все время на шаг впереди противника, чтобы гарантировать себе победу, сказал президент РФ Владимир Путин, открывая совещание с руководством предприятий ОПК. "Хотел бы подчеркнуть, мы должны быть все время на шаг впереди. Надо опережать противника все время, и тогда победа будет гарантирована", - заявил он, подчеркнув, что участники совещания и сами это знают. "Ваши специалисты, да и вы сами все время в контакте с теми нашими ребятами, которые на линии боевого соприкосновения работают, воюют, не жалея себя, защищают интересы России", - отметил он. По словам Путина, "как только мы опережаем хотя бы на полшага - все: эффективность кратно возрастает, просто кратно!"

https://ria.ru/20240520/ukraina-1947032520.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, безопасность, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)