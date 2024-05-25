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Россия должна быть все время на шаг впереди противника, заявил Путин - РИА Новости, 25.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:07 25.05.2024 (обновлено: 17:11 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/rossiya-1948338018.html
Россия должна быть все время на шаг впереди противника, заявил Путин
Россия должна быть все время на шаг впереди противника, заявил Путин - РИА Новости, 25.05.2024
Россия должна быть все время на шаг впереди противника, заявил Путин
Россия должна быть все время на шаг впереди противника, чтобы гарантировать себе победу, сказал президент РФ Владимир Путин, открывая совещание с руководством... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T17:07
2024-05-25T17:11
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
безопасность
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
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КОРОЛЕВ, 25 мая — РИА Новости. Россия должна быть все время на шаг впереди противника, чтобы гарантировать себе победу, сказал президент РФ Владимир Путин, открывая совещание с руководством предприятий ОПК. "Хотел бы подчеркнуть, мы должны быть все время на шаг впереди. Надо опережать противника все время, и тогда победа будет гарантирована", - заявил он, подчеркнув, что участники совещания и сами это знают. "Ваши специалисты, да и вы сами все время в контакте с теми нашими ребятами, которые на линии боевого соприкосновения работают, воюют, не жалея себя, защищают интересы России", - отметил он. По словам Путина, "как только мы опережаем хотя бы на полшага - все: эффективность кратно возрастает, просто кратно!"
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россия, владимир путин, безопасность, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Безопасность, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
Россия должна быть все время на шаг впереди противника, заявил Путин

Путин: Россия должна быть на шаг впереди противника, чтобы гарантировать победу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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КОРОЛЕВ, 25 мая — РИА Новости. Россия должна быть все время на шаг впереди противника, чтобы гарантировать себе победу, сказал президент РФ Владимир Путин, открывая совещание с руководством предприятий ОПК.
"Хотел бы подчеркнуть, мы должны быть все время на шаг впереди. Надо опережать противника все время, и тогда победа будет гарантирована", - заявил он, подчеркнув, что участники совещания и сами это знают. "Ваши специалисты, да и вы сами все время в контакте с теми нашими ребятами, которые на линии боевого соприкосновения работают, воюют, не жалея себя, защищают интересы России", - отметил он.
По словам Путина, "как только мы опережаем хотя бы на полшага - все: эффективность кратно возрастает, просто кратно!"
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
"Русские знают, что они делают": Запад гадает на кофейной гуще
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинБезопасностьОборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
 
 
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