https://ria.ru/20240525/razgovor-1948322283.html

Россия и Иран подтвердили настрой на создание стратегического партнерства

Россия и Иран подтвердили настрой на создание стратегического партнерства - РИА Новости, 25.05.2024

Россия и Иран подтвердили настрой на создание стратегического партнерства

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефоны с и.о. главы МИД Ирана Али Багери Кяни двустороннее сотрудничество и реализацию совместных проектов и... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T15:09

2024-05-25T15:09

2024-05-25T15:27

иран

россия

в мире

крушение вертолета президента ирана

москва

сергей лавров

хосейн амир абдоллахиан

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефоны с и.о. главы МИД Ирана Али Багери Кяни двустороннее сотрудничество и реализацию совместных проектов и договоренностей Москвы и Тегерана, сообщило министерство иностранных дел России."Стороны подтвердили твердый настрой на безусловное продолжение выбранного лидерами двух стран курса на формирование стратегического партнерства между Россией и Ираном и готовность к реализации всех имеющихся договоренностей и проектов в самых различных областях", - говорится в заявлении МИД РФ.Также Лавров выразил иранскому коллеге глубокие соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси и министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана. Иранский собеседник , в свою очередь, поблагодарил руководство РФ за проявленное внимание и поддержку, а также искреннее сочувствие и сопереживание иранскому народу, на долю которого выпало это тяжелое испытание.

https://ria.ru/20240520/iran-1947171535.html

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иран, россия, в мире, крушение вертолета президента ирана, москва, сергей лавров, хосейн амир абдоллахиан