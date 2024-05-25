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Россия и Иран подтвердили настрой на создание стратегического партнерства - РИА Новости, 25.05.2024
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15:09 25.05.2024 (обновлено: 15:27 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/razgovor-1948322283.html
Россия и Иран подтвердили настрой на создание стратегического партнерства
Россия и Иран подтвердили настрой на создание стратегического партнерства - РИА Новости, 25.05.2024
Россия и Иран подтвердили настрой на создание стратегического партнерства
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефоны с и.о. главы МИД Ирана Али Багери Кяни двустороннее сотрудничество и реализацию совместных проектов и... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T15:09
2024-05-25T15:27
иран
россия
в мире
крушение вертолета президента ирана
москва
сергей лавров
хосейн амир абдоллахиан
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефоны с и.о. главы МИД Ирана Али Багери Кяни двустороннее сотрудничество и реализацию совместных проектов и договоренностей Москвы и Тегерана, сообщило министерство иностранных дел России."Стороны подтвердили твердый настрой на безусловное продолжение выбранного лидерами двух стран курса на формирование стратегического партнерства между Россией и Ираном и готовность к реализации всех имеющихся договоренностей и проектов в самых различных областях", - говорится в заявлении МИД РФ.Также Лавров выразил иранскому коллеге глубокие соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси и министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана. Иранский собеседник , в свою очередь, поблагодарил руководство РФ за проявленное внимание и поддержку, а также искреннее сочувствие и сопереживание иранскому народу, на долю которого выпало это тяжелое испытание.
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иран, россия, в мире, крушение вертолета президента ирана, москва, сергей лавров, хосейн амир абдоллахиан
Иран, Россия, В мире, Крушение вертолета президента Ирана, Москва, Сергей Лавров, Хосейн Амир Абдоллахиан
Россия и Иран подтвердили настрой на создание стратегического партнерства

Лавров и и.о. главы МИД Ирана подтвердили настрой на развитие партнёрства

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефоны с и.о. главы МИД Ирана Али Багери Кяни двустороннее сотрудничество и реализацию совместных проектов и договоренностей Москвы и Тегерана, сообщило министерство иностранных дел России.
"Стороны подтвердили твердый настрой на безусловное продолжение выбранного лидерами двух стран курса на формирование стратегического партнерства между Россией и Ираном и готовность к реализации всех имеющихся договоренностей и проектов в самых различных областях", - говорится в заявлении МИД РФ.
Также Лавров выразил иранскому коллеге глубокие соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси и министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана. Иранский собеседник , в свою очередь, поблагодарил руководство РФ за проявленное внимание и поддержку, а также искреннее сочувствие и сопереживание иранскому народу, на долю которого выпало это тяжелое испытание.
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ИранРоссияВ миреКрушение вертолета президента ИранаМоскваСергей ЛавровХосейн Амир Абдоллахиан
 
 
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