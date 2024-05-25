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Лавров провел телефонный разговор с и.о. главы МИД Ирана - РИА Новости, 25.05.2024
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14:26 25.05.2024 (обновлено: 14:28 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/razgovor-1948318378.html
Лавров провел телефонный разговор с и.о. главы МИД Ирана
Лавров провел телефонный разговор с и.о. главы МИД Ирана - РИА Новости, 25.05.2024
Лавров провел телефонный разговор с и.о. главы МИД Ирана
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни сообщил в соцсети Х, что провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T14:26
2024-05-25T14:28
в мире
иран
россия
сергей лавров
хосейн амир абдоллахиан
казем джалали
крушение вертолета президента ирана
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ТЕГЕРАН, 25 мая – РИА Новости. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни сообщил в соцсети Х, что провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым впервые после гибели министра иностранных дел Ирана Хосейна Амир Абдоллахиана в авиакатастрофе. "В продолжение дипломатических встреч и контактов я получил телефонный звонок от российского коллеги Сергея Лаврова", - написал Багери Кяни. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси и его делегации при крушении вертолета во время возвращения из Азербайджана. Для расследования крушения глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию. Результаты будут представлены Верховному лидеру Ирана и народу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
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в мире, иран, россия, сергей лавров, хосейн амир абдоллахиан, казем джалали, крушение вертолета президента ирана
В мире, Иран, Россия, Сергей Лавров, Хосейн Амир Абдоллахиан, Казем Джалали, Крушение вертолета президента Ирана
Лавров провел телефонный разговор с и.о. главы МИД Ирана

Лавров провел телефонный разговор с и.о. главы МИД Ирана Али Багери Кяни

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 25 мая – РИА Новости. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни сообщил в соцсети Х, что провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым впервые после гибели министра иностранных дел Ирана Хосейна Амир Абдоллахиана в авиакатастрофе.
"В продолжение дипломатических встреч и контактов я получил телефонный звонок от российского коллеги Сергея Лаврова", - написал Багери Кяни.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси и его делегации при крушении вертолета во время возвращения из Азербайджана. Для расследования крушения глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию. Результаты будут представлены Верховному лидеру Ирана и народу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Самый страшный сценарий: гибель иранского президента испугала мир
21 мая, 08:00
 
В миреИранРоссияСергей ЛавровХосейн Амир АбдоллахианКазем ДжалалиКрушение вертолета президента Ирана
 
 
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