https://ria.ru/20240525/razgovor-1948318378.html

Лавров провел телефонный разговор с и.о. главы МИД Ирана

Лавров провел телефонный разговор с и.о. главы МИД Ирана - РИА Новости, 25.05.2024

Лавров провел телефонный разговор с и.о. главы МИД Ирана

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни сообщил в соцсети Х, что провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T14:26

2024-05-25T14:26

2024-05-25T14:28

в мире

иран

россия

сергей лавров

хосейн амир абдоллахиан

казем джалали

крушение вертолета президента ирана

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ТЕГЕРАН, 25 мая – РИА Новости. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни сообщил в соцсети Х, что провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым впервые после гибели министра иностранных дел Ирана Хосейна Амир Абдоллахиана в авиакатастрофе. "В продолжение дипломатических встреч и контактов я получил телефонный звонок от российского коллеги Сергея Лаврова", - написал Багери Кяни. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси и его делегации при крушении вертолета во время возвращения из Азербайджана. Для расследования крушения глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию. Результаты будут представлены Верховному лидеру Ирана и народу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

https://ria.ru/20240521/gibel-1947303439.html

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в мире, иран, россия, сергей лавров, хосейн амир абдоллахиан, казем джалали, крушение вертолета президента ирана