https://ria.ru/20240525/putin-1948334198.html
Путин в Подмосковье обсуждает поставки вооружений с руководителями ОПК
Путин в Подмосковье обсуждает поставки вооружений с руководителями ОПК - РИА Новости, 25.05.2024
Путин в Подмосковье обсуждает поставки вооружений с руководителями ОПК
Президент РФ Владимир Путин обсуждает в субботу с руководством оборонных предприятий ход поставок наиболее востребованных вооружений. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T16:35
2024-05-25T16:35
2024-05-25T16:50
россия
владимир путин
московская область (подмосковье)
безопасность
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КОРОЛЕВ, 25 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсуждает в субботу с руководством оборонных предприятий ход поставок наиболее востребованных вооружений. Такую тему российский лидер обозначил, открывая совещание, которое, по его словам, готовилось давно. "Мы сегодня обсудим комплекс вопросов, связанных с перспективами развития оборонно-промышленного комплекса России. В том числе, как идут поставки наиболее востребованных образцов вооружения и техники", - сказал Путин, открывая совещание. Глава государства отметил, что кабмин сформирован. "Мы сейчас выстраиваем работу по этому направлению в целом. Поэтому самое время собраться и сверить часы", - пояснил он.
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россия
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"Самое время собраться и сверить часы". Путин встретился с руководителями предприятий ОПК
Президент РФ Владимир Путин обсуждает в субботу с руководством оборонных предприятий ход поставок наиболее востребованных вооружений. Такую тему российский лидер обозначил, открывая совещание, которое, по его словам, готовилось давно.
2024-05-25T16:35
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PT0M39S
РИА Новости
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россия, владимир путин, московская область (подмосковье), безопасность
Россия, Владимир Путин, Московская область (Подмосковье), Безопасность
Путин в Подмосковье обсуждает поставки вооружений с руководителями ОПК
Путин в Подмосковье обсуждает поставки оружия с руководителями предприятий ОПК
КОРОЛЕВ, 25 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсуждает в субботу с руководством оборонных предприятий ход поставок наиболее востребованных вооружений.
Такую тему российский лидер обозначил, открывая совещание, которое, по его словам, готовилось давно.
"Мы сегодня обсудим комплекс вопросов, связанных с перспективами развития оборонно-промышленного комплекса России. В том числе, как идут поставки наиболее востребованных образцов вооружения и техники", - сказал Путин, открывая совещание.
Глава государства отметил, что кабмин сформирован. "Мы сейчас выстраиваем работу по этому направлению в целом. Поэтому самое время собраться и сверить часы", - пояснил он.