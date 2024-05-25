https://ria.ru/20240525/putin-1948334198.html

Путин в Подмосковье обсуждает поставки вооружений с руководителями ОПК

Путин в Подмосковье обсуждает поставки вооружений с руководителями ОПК - РИА Новости, 25.05.2024

Путин в Подмосковье обсуждает поставки вооружений с руководителями ОПК

Президент РФ Владимир Путин обсуждает в субботу с руководством оборонных предприятий ход поставок наиболее востребованных вооружений. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T16:35

2024-05-25T16:35

2024-05-25T16:50

россия

владимир путин

московская область (подмосковье)

безопасность

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КОРОЛЕВ, 25 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсуждает в субботу с руководством оборонных предприятий ход поставок наиболее востребованных вооружений. Такую тему российский лидер обозначил, открывая совещание, которое, по его словам, готовилось давно. "Мы сегодня обсудим комплекс вопросов, связанных с перспективами развития оборонно-промышленного комплекса России. В том числе, как идут поставки наиболее востребованных образцов вооружения и техники", - сказал Путин, открывая совещание. Глава государства отметил, что кабмин сформирован. "Мы сейчас выстраиваем работу по этому направлению в целом. Поэтому самое время собраться и сверить часы", - пояснил он.

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

россия

московская область (подмосковье)

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"Самое время собраться и сверить часы". Путин встретился с руководителями предприятий ОПК Президент РФ Владимир Путин обсуждает в субботу с руководством оборонных предприятий ход поставок наиболее востребованных вооружений. Такую тему российский лидер обозначил, открывая совещание, которое, по его словам, готовилось давно. 2024-05-25T16:35 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, московская область (подмосковье), безопасность