https://ria.ru/20240525/putin-1948317613.html

В Минске рассказали подробности о визите Путина в Белоруссию

В Минске рассказали подробности о визите Путина в Белоруссию - РИА Новости, 25.05.2024

В Минске рассказали подробности о визите Путина в Белоруссию

Официальный визит президента России Владимира Путина в Белоруссию длился 25 часов, из них 14 часов он работал и общался с белорусским коллегой Александром... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T14:23

2024-05-25T14:23

2024-05-25T14:23

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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Официальный визит президента России Владимира Путина в Белоруссию длился 25 часов, из них 14 часов он работал и общался с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". Глава российского государства в четверг поздно вечером прибыл с официальным визитом в Белоруссию. В аэропорту его встречал Лукашенко. В пятницу лидеры провели переговоры в узком и расширенном форматах, с затем пообщались со СМИ. После этого президенты продолжили общение за рабочим обедом. Около полуночи Путин покинул Белоруссию, в аэропорт его провожал Лукашенко. "Длился визит ровно 25 часов. Из них … 14 часов Лукашенко и Путин работали и общались", - говорится в сообщении. Отмечается, что сразу по прибытии и после краткой встречи под камеры в аэропорту Лукашенко пригласил Путина в гости в деревню под Минском, на неформальный ужин. Длился он, по данным Telegram-канала, почти 4 часа, разъехались президенты около половины 4-го утра. Основной день визита, пятница, начался с возложения цветов на площади Победы в Минске, затем президенты переместились во Дворец Независимости. "В узком составе почти два часа обсуждали базовые вопросы… В широком - уже за закрытыми дверями - говорили о перспективах, инновациях, совместных импортозамещающих проектах. Но между узким и расширенным президенты провели разговор уже один на один, в кабинете Первого (Лукашенко – ред.). Затем присоединились к делегациям. После - пообщались с журналистами. И… оставив соратников обедать во Дворце, снова убыли - ужинать в неформальной обстановке в гостях у Александра Лукашенко", - говорится в сообщении. Согласно ему, на столе оба вечера были блюда исключительно народной, деревенской кухни: драники, запеченная ломтиками картошка по-деревенски, мачанка с блинами, грибной суп и холодник, белорусское сало, фирменное блюдо Лукашенко собственного приготовления салат "Молодость", маринованные грибы из Беловежской пущи и домашний сальтисон. "Предложили гостю попробовать и хлеб, который выпекается прямо там, дома. Пили чай с хворостом, горячими творожными шариками и кобринским мороженым. Еще из десертов - клубника из теплицы Первого (Лукашенко – ред.), с медом", - отмечается в сообщении. Касательно напитков подчеркивается, что "оба президента - люди непьющие, хотя известные народные напитки на столе все же присутствовали". "В домашней обстановке лидеры тоже обстоятельно обсудили все вопросы, которые обсуждения требовали. Договорились и о дальнейших встречах, взаимодействии в целом. Путин своего белорусского коллегу в гости тоже пригласил", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240524/sng-1948190410.html

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Церемония официальной встречи Путина и Лукашенко в Минске Церемония официальной встречи Путина и Лукашенко в Минске 2024-05-25T14:23 true PT1M17S

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Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, россия, минск, александр лукашенко, владимир путин