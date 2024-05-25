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Путин проводит встречу с руководителями предприятий ОПК. Прямая трансляция - РИА Новости, 25.05.2024
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16:30 25.05.2024
https://ria.ru/20240525/putin-1948287194.html
Путин проводит встречу с руководителями предприятий ОПК. Прямая трансляция
Путин проводит встречу с руководителями предприятий ОПК. Прямая трансляция - РИА Новости, 25.05.2024
Путин проводит встречу с руководителями предприятий ОПК. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T16:30
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безопасность
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса.
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353
60
353
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LIVE: Путин проводит встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса
LIVE: Путин проводит встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса
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безопасность, россия, владимир путин, видео
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин проводит встречу с руководителями предприятий ОПК. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса.
2024-05-25T16:30
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Путин проводит встречу с руководителями предприятий ОПК. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса.
 
БезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
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