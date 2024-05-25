https://ria.ru/20240525/putin-1948287194.html
Путин проводит встречу с руководителями предприятий ОПК. Прямая трансляция
Путин проводит встречу с руководителями предприятий ОПК. Прямая трансляция - РИА Новости, 25.05.2024
Путин проводит встречу с руководителями предприятий ОПК. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T16:30
2024-05-25T16:30
2024-05-25T16:30
безопасность
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса.
россия
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4.7
96
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LIVE: Путин проводит встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса
LIVE: Путин проводит встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса
2024-05-25T16:30
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PT6M21S
РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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безопасность, россия, владимир путин, видео
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин проводит встречу с руководителями предприятий ОПК. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса.
2024-05-25T16:30
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PT6M21S
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса.