Официальный визит Путина в Белоруссию завершился
"Пул Первого": официальный визит Путина в Белоруссию завершился
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместного заявления для прессы по итогам на российско-белорусских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместного заявления для прессы по итогам на российско-белорусских переговоров. Архивное фото
МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Официальный визит президента России Владимира Путина в Белоруссию завершен, сообщил в пятницу близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
"На часах 00:00. Официальный визит Владимира Путина в Республику Беларусь завершен", - говорится в сообщении.
Ранее Telegram-канал "Пул Первого" сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко лично провожает Путина в аэропорт Минска.
Там также опубликованы фотографии Лукашенко и Путина в аэропорту и самолет российского президента.
Глава российского государства в четверг поздно вечером прибыл с официальным визитом в Белоруссию. В аэропорту его встречал Лукашенко. В пятницу лидеры провели переговоры в узком и расширенном форматах, с затем пообщались со СМИ. После этого президенты продолжили общение за рабочим обедом, сообщал "Пул Первого".