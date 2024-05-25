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Официальный визит Путина в Белоруссию завершился - РИА Новости, 25.05.2024
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00:21 25.05.2024
https://ria.ru/20240525/putin-1948267999.html
Официальный визит Путина в Белоруссию завершился
Официальный визит Путина в Белоруссию завершился - РИА Новости, 25.05.2024
Официальный визит Путина в Белоруссию завершился
Официальный визит президента России Владимира Путина в Белоруссию завершен, сообщил в пятницу близкий к пресс-службе главы белорусского государства... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T00:21
2024-05-25T00:21
белоруссия
россия
минск
владимир путин
александр лукашенко
в мире
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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Официальный визит президента России Владимира Путина в Белоруссию завершен, сообщил в пятницу близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". "На часах 00:00. Официальный визит Владимира Путина в Республику Беларусь завершен", - говорится в сообщении. Ранее Telegram-канал "Пул Первого" сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко лично провожает Путина в аэропорт Минска. Там также опубликованы фотографии Лукашенко и Путина в аэропорту и самолет российского президента. Глава российского государства в четверг поздно вечером прибыл с официальным визитом в Белоруссию. В аэропорту его встречал Лукашенко. В пятницу лидеры провели переговоры в узком и расширенном форматах, с затем пообщались со СМИ. После этого президенты продолжили общение за рабочим обедом, сообщал "Пул Первого".
https://ria.ru/20240524/putin-1948205833.html
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белоруссия, россия, минск, владимир путин, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Россия, Минск, Владимир Путин, Александр Лукашенко, В мире
Официальный визит Путина в Белоруссию завершился

"Пул Первого": официальный визит Путина в Белоруссию завершился

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместного заявления для прессы по итогам на российско-белорусских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместного заявления для прессы по итогам на российско-белорусских переговоров - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместного заявления для прессы по итогам на российско-белорусских переговоров. Архивное фото
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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Официальный визит президента России Владимира Путина в Белоруссию завершен, сообщил в пятницу близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
"На часах 00:00. Официальный визит Владимира Путина в Республику Беларусь завершен", - говорится в сообщении.
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Ранее Telegram-канал "Пул Первого" сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко лично провожает Путина в аэропорт Минска.
Там также опубликованы фотографии Лукашенко и Путина в аэропорту и самолет российского президента.
Глава российского государства в четверг поздно вечером прибыл с официальным визитом в Белоруссию. В аэропорту его встречал Лукашенко. В пятницу лидеры провели переговоры в узком и расширенном форматах, с затем пообщались со СМИ. После этого президенты продолжили общение за рабочим обедом, сообщал "Пул Первого".
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