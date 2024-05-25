https://ria.ru/20240525/putin-1948267999.html

Официальный визит Путина в Белоруссию завершился

Официальный визит Путина в Белоруссию завершился - РИА Новости, 25.05.2024

Официальный визит Путина в Белоруссию завершился

Официальный визит президента России Владимира Путина в Белоруссию завершен, сообщил в пятницу близкий к пресс-службе главы белорусского государства... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T00:21

2024-05-25T00:21

2024-05-25T00:21

белоруссия

россия

минск

владимир путин

александр лукашенко

в мире

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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Официальный визит президента России Владимира Путина в Белоруссию завершен, сообщил в пятницу близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". "На часах 00:00. Официальный визит Владимира Путина в Республику Беларусь завершен", - говорится в сообщении. Ранее Telegram-канал "Пул Первого" сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко лично провожает Путина в аэропорт Минска. Там также опубликованы фотографии Лукашенко и Путина в аэропорту и самолет российского президента. Глава российского государства в четверг поздно вечером прибыл с официальным визитом в Белоруссию. В аэропорту его встречал Лукашенко. В пятницу лидеры провели переговоры в узком и расширенном форматах, с затем пообщались со СМИ. После этого президенты продолжили общение за рабочим обедом, сообщал "Пул Первого".

https://ria.ru/20240524/putin-1948205833.html

https://ria.ru/20240524/putin-1948201987.html

белоруссия

россия

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белоруссия, россия, минск, владимир путин, александр лукашенко, в мире