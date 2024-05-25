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На Кубани рассказали о состоянии детей, пострадавших при срыве кровли школы - РИА Новости, 25.05.2024
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16:02 25.05.2024 (обновлено: 16:22 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/proisshestvie-1948329704.html
На Кубани рассказали о состоянии детей, пострадавших при срыве кровли школы
На Кубани рассказали о состоянии детей, пострадавших при срыве кровли школы - РИА Новости, 25.05.2024
На Кубани рассказали о состоянии детей, пострадавших при срыве кровли школы
Двое детей, пострадавших в результате срыва кровли в школе Краснодара, остаются в больнице, по уточнённым данным, сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T16:02
2024-05-25T16:22
происшествия
здоровье - общество
краснодар
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КРАСНОДАР, 25 мая – РИА Новости. Двое детей, пострадавших в результате срыва кровли в школе Краснодара, остаются в больнице, по уточнённым данным, сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов.В субботу мэр Краснодара Евгений Наумов информировал о том, что в школе №29 по улице имени Рылеева сорвало часть кровли до начала торжественной линейки по случаю последнего звонка. По данным прокуратуры региона, это произошло в субботу около 8 часов утра, в результате порядка 12 детей, получивших осколочные ранения. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности."По уточнённой информации минздрава Кубани, в больнице пока остаются двое пострадавших учеников школы № 29", - написал Наумов в Telegram-канале.По словам министра здравоохранения Кубани Евгения Филиппова, дети находятся на лечении в детской краевой больнице, их состояние не тяжёлое.Ранее Наумов также добавил, что почти все дети, пострадавшие при срыве крыши в краснодарской школе, уже находятся дома, ещё один мальчик остается в детской краевой клинической больнице, жизням детей ничего не угрожает. В оперштабе также уточнили, что некоторые пострадавшие будут проходить амбулаторное лечение.
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происшествия, здоровье - общество, краснодар
Происшествия, Здоровье - Общество, Краснодар
На Кубани рассказали о состоянии детей, пострадавших при срыве кровли школы

В Краснодаре 2 детей остаются в больнице после срыва кровли в школе

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВетер снес часть крыши школы №29 по улице имени Рылеева в Краснодаре
Ветер снес часть крыши школы №29 по улице имени Рылеева в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Ветер снес часть крыши школы №29 по улице имени Рылеева в Краснодаре
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 25 мая – РИА Новости. Двое детей, пострадавших в результате срыва кровли в школе Краснодара, остаются в больнице, по уточнённым данным, сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов.
В субботу мэр Краснодара Евгений Наумов информировал о том, что в школе №29 по улице имени Рылеева сорвало часть кровли до начала торжественной линейки по случаю последнего звонка. По данным прокуратуры региона, это произошло в субботу около 8 часов утра, в результате порядка 12 детей, получивших осколочные ранения. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"По уточнённой информации минздрава Кубани, в больнице пока остаются двое пострадавших учеников школы № 29", - написал Наумов в Telegram-канале.
По словам министра здравоохранения Кубани Евгения Филиппова, дети находятся на лечении в детской краевой больнице, их состояние не тяжёлое.
Ранее Наумов также добавил, что почти все дети, пострадавшие при срыве крыши в краснодарской школе, уже находятся дома, ещё один мальчик остается в детской краевой клинической больнице, жизням детей ничего не угрожает. В оперштабе также уточнили, что некоторые пострадавшие будут проходить амбулаторное лечение.
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