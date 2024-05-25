https://ria.ru/20240525/pozhary-1948331810.html

В двух районах ЛНР ввели режим ЧС из-за природных пожаров

В двух районах ЛНР ввели режим ЧС из-за природных пожаров - РИА Новости, 25.05.2024

В двух районах ЛНР ввели режим ЧС из-за природных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня в связи с лесными пожарами введен в двух муниципальных образованиях ЛНР: Станично-Луганском и Новоайдарском РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T16:19

2024-05-25T16:19

2024-05-25T16:20

луганская народная республика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

природные пожары в россии

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ЛУГАНСК, 25 мая - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня в связи с лесными пожарами введен в двух муниципальных образованиях ЛНР: Станично-Луганском и Новоайдарском муниципальных округах, говорится в сообщении в Telegram-канале правительства региона. В пятницу региональный главк МЧС России сообщил, что чрезвычайный пятый класс пожарной опасности объявлен на территории Луганской Народной Республики, по северо-западу региона объявлена пожароопасность четвертого класса. "Режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня в связи с лесными пожарами введен в двух муниципальных образованиях ЛНР: Станично-Луганском и Новоайдарском муниципальных округах. Соответствующее распоряжение принято правительством ЛНР по итогам заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в ЛНР", - сообщили в Правительстве. Уточняется, что руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации определен первый заместитель председателя правительства Юрий Говтвин. Министерству природных ресурсов и экологии ЛНР поручено ввести запрет на посещение лесов и въезда в них транспортных средств, обратиться в Главное управление МЧС России по ЛНР для привлечения дополнительных сил и средств пожаротушения, усилить противопожарную пропаганду среди населения о соблюдении требований пожарной безопасности в лесах. "Главам администраций Станично-Луганского и Новоайдарских муниципальных округов рекомендовано организовать постоянный мониторинг складывающейся обстановки, организовать работу совместных мобильных и стационарных постов с привлечением работников органов местного самоуправления, лесоохотничьих хозяйств и правоохранительных органов; обеспечить исправное состояние источников противопожарного водоснабжения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240525/pozhary-1948279252.html

https://ria.ru/20240525/pozhary-1948289061.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, природные пожары в россии