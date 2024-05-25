https://ria.ru/20240525/pozhary-1948331810.html
В двух районах ЛНР ввели режим ЧС из-за природных пожаров
В двух районах ЛНР ввели режим ЧС из-за природных пожаров - РИА Новости, 25.05.2024
В двух районах ЛНР ввели режим ЧС из-за природных пожаров
Режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня в связи с лесными пожарами введен в двух муниципальных образованиях ЛНР: Станично-Луганском и Новоайдарском РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T16:19
2024-05-25T16:19
2024-05-25T16:20
луганская народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
природные пожары в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/19/1948331572_0:0:2454:1380_1920x0_80_0_0_8119e0605561cf66c2b7dba73a749191.jpg
ЛУГАНСК, 25 мая - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня в связи с лесными пожарами введен в двух муниципальных образованиях ЛНР: Станично-Луганском и Новоайдарском муниципальных округах, говорится в сообщении в Telegram-канале правительства региона. В пятницу региональный главк МЧС России сообщил, что чрезвычайный пятый класс пожарной опасности объявлен на территории Луганской Народной Республики, по северо-западу региона объявлена пожароопасность четвертого класса. "Режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня в связи с лесными пожарами введен в двух муниципальных образованиях ЛНР: Станично-Луганском и Новоайдарском муниципальных округах. Соответствующее распоряжение принято правительством ЛНР по итогам заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в ЛНР", - сообщили в Правительстве. Уточняется, что руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации определен первый заместитель председателя правительства Юрий Говтвин. Министерству природных ресурсов и экологии ЛНР поручено ввести запрет на посещение лесов и въезда в них транспортных средств, обратиться в Главное управление МЧС России по ЛНР для привлечения дополнительных сил и средств пожаротушения, усилить противопожарную пропаганду среди населения о соблюдении требований пожарной безопасности в лесах. "Главам администраций Станично-Луганского и Новоайдарских муниципальных округов рекомендовано организовать постоянный мониторинг складывающейся обстановки, организовать работу совместных мобильных и стационарных постов с привлечением работников органов местного самоуправления, лесоохотничьих хозяйств и правоохранительных органов; обеспечить исправное состояние источников противопожарного водоснабжения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240525/pozhary-1948279252.html
https://ria.ru/20240525/pozhary-1948289061.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/19/1948331572_188:0:2028:1380_1920x0_80_0_0_17ace34ac56ef1b3fd934b852e72b5fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, природные пожары в россии
Луганская Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Природные пожары в России
В двух районах ЛНР ввели режим ЧС из-за природных пожаров
В Станично-Луганском и Новоайдарском округах ввели режим ЧС из-за лесных пожаров