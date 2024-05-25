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В России потушили 46 природных пожаров за сутки
В России потушили 46 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 25.05.2024
В России потушили 46 природных пожаров за сутки
Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 46 природных пожаров на площади 4323 гектара, сообщает Авиалесоохрана на сайте. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T09:13
2024-05-25T09:13
2024-05-25T09:13
происшествия
россия
забайкальский край
природные пожары в россии
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 46 природных пожаров на площади 4323 гектара, сообщает Авиалесоохрана на сайте. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 24.05.2024 года в 18 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 46 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 4323 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи 25 мая на территории РФ был 51 лесной пожар на площади 50 254 гектар, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовали 23 пожара на 44 206 гектарах.
https://ria.ru/20240523/yakutiya-1947830918.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Природные пожары в России
В России потушили 46 природных пожаров за сутки
Авиалесоохрана: в РФ за сутки потушили 46 природных пожаров на площади 4323 га