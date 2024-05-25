https://ria.ru/20240525/pozhary-1948289061.html

В России потушили 46 природных пожаров за сутки

В России потушили 46 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 25.05.2024

В России потушили 46 природных пожаров за сутки

Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 46 природных пожаров на площади 4323 гектара, сообщает Авиалесоохрана на сайте. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T09:13

2024-05-25T09:13

2024-05-25T09:13

происшествия

россия

забайкальский край

природные пожары в россии

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 46 природных пожаров на площади 4323 гектара, сообщает Авиалесоохрана на сайте. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 24.05.2024 года в 18 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 46 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 4323 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи 25 мая на территории РФ был 51 лесной пожар на площади 50 254 гектар, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовали 23 пожара на 44 206 гектарах.

https://ria.ru/20240523/yakutiya-1947830918.html

россия

забайкальский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии