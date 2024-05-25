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В 47 российских регионах действует особый противопожарный режим
В 47 российских регионах действует особый противопожарный режим - РИА Новости, 25.05.2024
В 47 российских регионах действует особый противопожарный режим
Особый противопожарный режим действует в 47 субъектах, порядка 25 тысяч населенных пунктов находятся под угрозой перехода огня из леса, сообщил глава МЧС России РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T05:41
2024-05-25T05:41
2024-05-25T05:54
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
александр куренков (мчс)
происшествия
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Особый противопожарный режим действует в 47 субъектах, порядка 25 тысяч населенных пунктов находятся под угрозой перехода огня из леса, сообщил глава МЧС России Александр Куренков. "Особый противопожарный режим действует в 47 субъектах. При этом по решению органов госвласти и местного самоуправления устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности. Например, гражданам запрещено посещать леса, разводить костры. Такие меры направлены на защиту от огня самих граждан и их имущества. На контроле МЧС России порядка 25 тысяч населенных пунктов, для которых актуальна угроза перехода огня с лесных массивов", — приводит слова Куренкова пресс-служба МЧС. Кроме того, пресс-служба ведомства отмечает, что пожароопасный сезон уже открыт в 85 регионах из 89, на их территории ликвидировано 35 тысяч возгораний. Подчеркивается, что умышленный поджог сухой растительности неосторожное обращение с огнем значительно чаще остальных факторов становятся причинами пожаров. Кроме того, органы местного самоуправления к пожароопасному сезону обязаны провести комплекс превентивных мероприятий по защите населенных пунктов от природных пожаров, а именно: очищать территорий населенных пунктов от сухой травянистой растительности, обновлять минерализованные полосы и убирать стихийные свалки, добавили в пресс-службе МЧС.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, александр куренков (мчс), происшествия
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России, Александр Куренков (МЧС), Происшествия
В 47 российских регионах действует особый противопожарный режим
Куренков: примерно 25 тысячам населенных пунктов угрожает переход огня из леса
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Особый противопожарный режим действует в 47 субъектах, порядка 25 тысяч населенных пунктов находятся под угрозой перехода огня из леса, сообщил глава МЧС России Александр Куренков.
"Особый противопожарный режим действует в 47 субъектах. При этом по решению органов госвласти и местного самоуправления устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности. Например, гражданам запрещено посещать леса, разводить костры. Такие меры направлены на защиту от огня самих граждан и их имущества. На контроле МЧС России порядка 25 тысяч населенных пунктов, для которых актуальна угроза перехода огня с лесных массивов", — приводит слова Куренкова пресс-служба МЧС.
Кроме того, пресс-служба ведомства отмечает, что пожароопасный сезон уже открыт в 85 регионах из 89, на их территории ликвидировано 35 тысяч возгораний.
Подчеркивается, что умышленный поджог сухой растительности неосторожное обращение с огнем значительно чаще остальных факторов становятся причинами пожаров.
Кроме того, органы местного самоуправления к пожароопасному сезону обязаны провести комплекс превентивных мероприятий по защите населенных пунктов от природных пожаров, а именно: очищать территорий населенных пунктов от сухой травянистой растительности, обновлять минерализованные полосы и убирать стихийные свалки, добавили в пресс-службе МЧС.