https://ria.ru/20240525/pozhary-1948279252.html

В 47 российских регионах действует особый противопожарный режим

В 47 российских регионах действует особый противопожарный режим - РИА Новости, 25.05.2024

В 47 российских регионах действует особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим действует в 47 субъектах, порядка 25 тысяч населенных пунктов находятся под угрозой перехода огня из леса, сообщил глава МЧС России РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T05:41

2024-05-25T05:41

2024-05-25T05:54

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

александр куренков (мчс)

происшествия

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Особый противопожарный режим действует в 47 субъектах, порядка 25 тысяч населенных пунктов находятся под угрозой перехода огня из леса, сообщил глава МЧС России Александр Куренков. "Особый противопожарный режим действует в 47 субъектах. При этом по решению органов госвласти и местного самоуправления устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности. Например, гражданам запрещено посещать леса, разводить костры. Такие меры направлены на защиту от огня самих граждан и их имущества. На контроле МЧС России порядка 25 тысяч населенных пунктов, для которых актуальна угроза перехода огня с лесных массивов", — приводит слова Куренкова пресс-служба МЧС. Кроме того, пресс-служба ведомства отмечает, что пожароопасный сезон уже открыт в 85 регионах из 89, на их территории ликвидировано 35 тысяч возгораний. Подчеркивается, что умышленный поджог сухой растительности неосторожное обращение с огнем значительно чаще остальных факторов становятся причинами пожаров. Кроме того, органы местного самоуправления к пожароопасному сезону обязаны провести комплекс превентивных мероприятий по защите населенных пунктов от природных пожаров, а именно: очищать территорий населенных пунктов от сухой травянистой растительности, обновлять минерализованные полосы и убирать стихийные свалки, добавили в пресс-службе МЧС.

https://ria.ru/20240524/pozhar-1948050065.html

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, александр куренков (мчс), происшествия