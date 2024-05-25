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Роспотребнадзор возьмет пробы воздуха после пожара в Москве - РИА Новости, 25.05.2024
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22:49 25.05.2024
https://ria.ru/20240525/pozhar-1948376923.html
Роспотребнадзор возьмет пробы воздуха после пожара в Москве
Роспотребнадзор возьмет пробы воздуха после пожара в Москве - РИА Новости, 25.05.2024
Роспотребнадзор возьмет пробы воздуха после пожара в Москве
Столичный Роспотребнадзор возьмет пробы воздуха после возгорания мусора в Москве из-за возможного распространения дыма на ближайший жилой дом. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T22:49
2024-05-25T22:49
происшествия
москва
ювао (москва)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Столичный Роспотребнадзор возьмет пробы воздуха после возгорания мусора в Москве из-за возможного распространения дыма на ближайший жилой дом. Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что мусор загорелся около станции метро Кожуховская в Москве на площади 150 квадратных метров. "Дано поручение филиалу ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮВАО Москвы на проведение отбора и лабораторно-инструментальных исследований проб атмосферного воздуха ... на территории ближайшего к очагу возгорания жилого дома и на этажах дома", - говорится на сайте ведомства. Отмечается, что всех жителей дома 36, корпуса 1 на улице Трофимова попросили находиться дома с закрытыми окнами, чтобы избежать вдыхания вредных веществ.
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москва
ювао (москва)
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происшествия, москва, ювао (москва), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Москва, ЮВАО (Москва), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор возьмет пробы воздуха после пожара в Москве

Роспотребнадзор возьмет пробы воздуха после возгорания мусора в Москве

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сотрудник пожарной службы . Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Столичный Роспотребнадзор возьмет пробы воздуха после возгорания мусора в Москве из-за возможного распространения дыма на ближайший жилой дом.
Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что мусор загорелся около станции метро Кожуховская в Москве на площади 150 квадратных метров.
"Дано поручение филиалу ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮВАО Москвы на проведение отбора и лабораторно-инструментальных исследований проб атмосферного воздуха ... на территории ближайшего к очагу возгорания жилого дома и на этажах дома", - говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что всех жителей дома 36, корпуса 1 на улице Трофимова попросили находиться дома с закрытыми окнами, чтобы избежать вдыхания вредных веществ.
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ПроисшествияМоскваЮВАО (Москва)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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