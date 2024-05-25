https://ria.ru/20240525/pozhar-1948363466.html

В двух белгородских поселках загорелись частные дома после обстрела

В двух белгородских поселках загорелись частные дома после обстрела - РИА Новости, 25.05.2024

В двух белгородских поселках загорелись частные дома после обстрела

Частные дома горят в белгородских поселках Октябрьский и Дубовое после украинских обстрелов, на месте работают 28 пожарных, сообщает МЧС России в... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T20:31

2024-05-25T20:31

2024-05-25T21:40

происшествия

октябрьский

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Частные дома горят в белгородских поселках Октябрьский и Дубовое после украинских обстрелов, на месте работают 28 пожарных, сообщает МЧС России в Telegram-канале. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два человека погибли, 10 пострадали при украинском обстреле поселка Октябрьский Белгородского района. Кроме того, в результате прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом. "Сотрудники МЧС России ликвидируют пожары из-за обстрелов в Белгородской области. Частные жилые дома горят в поселках Октябрьский и Дубовое. Огнем охвачено 120 квадратных метров. На месте работают 28 пожарных и 7 единиц техники МЧС России", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

октябрьский

белгородская область

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Тушение пожаров в домах двух белгородских поселков после обстрелов ВСУ Частные дома горят в белгородских поселках Октябрьский и Дубовое после украинских обстрелов, на месте работают 28 пожарных, сообщает МЧС России в Telegram-канале. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два человека погибли, 10 пострадали при украинском обстреле поселка Октябрьский Белгородского района. Кроме того, в результате прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом. 2024-05-25T20:31 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, октябрьский, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)