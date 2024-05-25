https://ria.ru/20240525/pozhar-1948363466.html
В двух белгородских поселках загорелись частные дома после обстрела
В двух белгородских поселках загорелись частные дома после обстрела - РИА Новости, 25.05.2024
В двух белгородских поселках загорелись частные дома после обстрела
Частные дома горят в белгородских поселках Октябрьский и Дубовое после украинских обстрелов, на месте работают 28 пожарных, сообщает МЧС России в... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T20:31
2024-05-25T20:31
2024-05-25T21:40
происшествия
октябрьский
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Частные дома горят в белгородских поселках Октябрьский и Дубовое после украинских обстрелов, на месте работают 28 пожарных, сообщает МЧС России в Telegram-канале. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два человека погибли, 10 пострадали при украинском обстреле поселка Октябрьский Белгородского района. Кроме того, в результате прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом. "Сотрудники МЧС России ликвидируют пожары из-за обстрелов в Белгородской области. Частные жилые дома горят в поселках Октябрьский и Дубовое. Огнем охвачено 120 квадратных метров. На месте работают 28 пожарных и 7 единиц техники МЧС России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
октябрьский
белгородская область
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РИА Новости
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Тушение пожаров в домах двух белгородских поселков после обстрелов ВСУ
Частные дома горят в белгородских поселках Октябрьский и Дубовое после украинских обстрелов, на месте работают 28 пожарных, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два человека погибли, 10 пострадали при украинском обстреле поселка Октябрьский Белгородского района. Кроме того, в результате прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом.
2024-05-25T20:31
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PT1M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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происшествия, октябрьский, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Октябрьский, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Специальная военная операция на Украине
В двух белгородских поселках загорелись частные дома после обстрела
В белгородских поселках Октябрьский и Дубовое после обстрелов загорелись дома