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В двух белгородских поселках загорелись частные дома после обстрела - РИА Новости, 25.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:31 25.05.2024 (обновлено: 21:40 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/pozhar-1948363466.html
В двух белгородских поселках загорелись частные дома после обстрела
В двух белгородских поселках загорелись частные дома после обстрела - РИА Новости, 25.05.2024
В двух белгородских поселках загорелись частные дома после обстрела
Частные дома горят в белгородских поселках Октябрьский и Дубовое после украинских обстрелов, на месте работают 28 пожарных, сообщает МЧС России в... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T20:31
2024-05-25T21:40
происшествия
октябрьский
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Частные дома горят в белгородских поселках Октябрьский и Дубовое после украинских обстрелов, на месте работают 28 пожарных, сообщает МЧС России в Telegram-канале. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два человека погибли, 10 пострадали при украинском обстреле поселка Октябрьский Белгородского района. Кроме того, в результате прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом. "Сотрудники МЧС России ликвидируют пожары из-за обстрелов в Белгородской области. Частные жилые дома горят в поселках Октябрьский и Дубовое. Огнем охвачено 120 квадратных метров. На месте работают 28 пожарных и 7 единиц техники МЧС России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
октябрьский
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Тушение пожаров в домах двух белгородских поселков после обстрелов ВСУ
Частные дома горят в белгородских поселках Октябрьский и Дубовое после украинских обстрелов, на месте работают 28 пожарных, сообщает МЧС России в Telegram-канале. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два человека погибли, 10 пострадали при украинском обстреле поселка Октябрьский Белгородского района. Кроме того, в результате прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом.
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происшествия, октябрьский, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Октябрьский, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Специальная военная операция на Украине
В двух белгородских поселках загорелись частные дома после обстрела

В белгородских поселках Октябрьский и Дубовое после обстрелов загорелись дома

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Частные дома горят в белгородских поселках Октябрьский и Дубовое после украинских обстрелов, на месте работают 28 пожарных, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два человека погибли, 10 пострадали при украинском обстреле поселка Октябрьский Белгородского района. Кроме того, в результате прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом.
"Сотрудники МЧС России ликвидируют пожары из-за обстрелов в Белгородской области. Частные жилые дома горят в поселках Октябрьский и Дубовое. Огнем охвачено 120 квадратных метров. На месте работают 28 пожарных и 7 единиц техники МЧС России", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
У Украины появился новый план победы. Ну теперь-то уж точно сработает!
24 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияОктябрьскийБелгородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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