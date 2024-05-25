https://ria.ru/20240525/pozhar-1948321971.html

Во Владимирской области потушили пожар в торговом центре

Во Владимирской области потушили пожар в торговом центре - РИА Новости, 25.05.2024

Во Владимирской области потушили пожар в торговом центре

Пожар в Кольчугино Владимирской области, где загорелась кровля торгового центра на 200 "квадратах", потушили, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T15:07

2024-05-25T15:07

2024-05-25T15:07

происшествия

коммерческая недвижимость

кольчугино

владимирская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Пожар в Кольчугино Владимирской области, где загорелась кровля торгового центра на 200 "квадратах", потушили, сообщило МЧС России в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало о пожаре на кровле торгового центра в Кольчугино Владимирской области на 200 "квадратах", возгорание произошло из-за работ на крыше. Информации о пострадавших не поступало. "Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар во Владимирской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231107/pozhary-1907833401.html

кольчугино

владимирская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, коммерческая недвижимость, кольчугино, владимирская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)