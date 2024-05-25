https://ria.ru/20240525/pozhar-1948307655.html

В карельском селе из-за падения столба ЛЭП загорелись 17 зданий

В карельском селе из-за падения столба ЛЭП загорелись 17 зданий - РИА Новости, 25.05.2024

В карельском селе из-за падения столба ЛЭП загорелись 17 зданий

При пожаре в селе в Гридино в Карелии горели 15 домов и дач, здания администрации и клуба, говорится в сообщении премьер-министра правительства республики... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T12:30

2024-05-25T12:30

2024-05-25T12:30

происшествия

жилье

артур парфенчиков

республика карелия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. При пожаре в селе в Гридино в Карелии горели 15 домов и дач, здания администрации и клуба, говорится в сообщении премьер-министра правительства республики Александра Чепика. По предварительным данным, пожар произошел от того, что от ветра упал электрический столб, произошло замыкание и возгорание сухой травы. В Гридино сразу выдвинулись четыре пожарные машины из трех районов. Тушением пожара также занимались добровольцы с помпой. "В результате короткого замыкания произошло возгорание травы, в результате шквалистого ветра огонь быстро перекинулся сначала на хозяйственные постройки, потом на жилые дома. В результате пострадало 17 объектов, из них 15 домов, здание администрации, здание клуба. Из 15 домов 13 используются в виде дач, два дома являются жилыми. В них проживало 4 человека - две семьи. Они находятся сейчас у своих родственников", - сказал Чепик на видео, размещенном в Telegram-канале главы Карелии Артура Парфенчикова. Чепик отметил, что пожар был локализован в пятницу около 23.00 мск. По данным республиканского Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, пострадавших в результате пожара нет.

https://ria.ru/20240525/pozhar-1948303737.html

республика карелия

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Ольга Фомченкова

происшествия, жилье, артур парфенчиков, республика карелия