Рейтинг@Mail.ru
В карельском селе из-за падения столба ЛЭП загорелись 17 зданий - РИА Новости, 25.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:30 25.05.2024
https://ria.ru/20240525/pozhar-1948307655.html
В карельском селе из-за падения столба ЛЭП загорелись 17 зданий
В карельском селе из-за падения столба ЛЭП загорелись 17 зданий - РИА Новости, 25.05.2024
В карельском селе из-за падения столба ЛЭП загорелись 17 зданий
При пожаре в селе в Гридино в Карелии горели 15 домов и дач, здания администрации и клуба, говорится в сообщении премьер-министра правительства республики... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T12:30
2024-05-25T12:30
происшествия
жилье
артур парфенчиков
республика карелия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. При пожаре в селе в Гридино в Карелии горели 15 домов и дач, здания администрации и клуба, говорится в сообщении премьер-министра правительства республики Александра Чепика. По предварительным данным, пожар произошел от того, что от ветра упал электрический столб, произошло замыкание и возгорание сухой травы. В Гридино сразу выдвинулись четыре пожарные машины из трех районов. Тушением пожара также занимались добровольцы с помпой. "В результате короткого замыкания произошло возгорание травы, в результате шквалистого ветра огонь быстро перекинулся сначала на хозяйственные постройки, потом на жилые дома. В результате пострадало 17 объектов, из них 15 домов, здание администрации, здание клуба. Из 15 домов 13 используются в виде дач, два дома являются жилыми. В них проживало 4 человека - две семьи. Они находятся сейчас у своих родственников", - сказал Чепик на видео, размещенном в Telegram-канале главы Карелии Артура Парфенчикова. Чепик отметил, что пожар был локализован в пятницу около 23.00 мск. По данным республиканского Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, пострадавших в результате пожара нет.
https://ria.ru/20240525/pozhar-1948303737.html
республика карелия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жилье, артур парфенчиков, республика карелия
Происшествия, Жилье, Артур Парфенчиков, Республика Карелия
В карельском селе из-за падения столба ЛЭП загорелись 17 зданий

При пожаре в селе Гридино в Карелии горели 15 домов и дач, администрация и клуба

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. При пожаре в селе в Гридино в Карелии горели 15 домов и дач, здания администрации и клуба, говорится в сообщении премьер-министра правительства республики Александра Чепика.
По предварительным данным, пожар произошел от того, что от ветра упал электрический столб, произошло замыкание и возгорание сухой травы. В Гридино сразу выдвинулись четыре пожарные машины из трех районов. Тушением пожара также занимались добровольцы с помпой.
"В результате короткого замыкания произошло возгорание травы, в результате шквалистого ветра огонь быстро перекинулся сначала на хозяйственные постройки, потом на жилые дома. В результате пострадало 17 объектов, из них 15 домов, здание администрации, здание клуба. Из 15 домов 13 используются в виде дач, два дома являются жилыми. В них проживало 4 человека - две семьи. Они находятся сейчас у своих родственников", - сказал Чепик на видео, размещенном в Telegram-канале главы Карелии Артура Парфенчикова.
Чепик отметил, что пожар был локализован в пятницу около 23.00 мск.
По данным республиканского Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, пострадавших в результате пожара нет.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
В Крыму загорелся коттедж на площади более тысячи "квадратов"
12:04
 
ПроисшествияЖильеАртур ПарфенчиковРеспублика Карелия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала