https://ria.ru/20240525/pozhar-1948307655.html
В карельском селе из-за падения столба ЛЭП загорелись 17 зданий
В карельском селе из-за падения столба ЛЭП загорелись 17 зданий - РИА Новости, 25.05.2024
В карельском селе из-за падения столба ЛЭП загорелись 17 зданий
При пожаре в селе в Гридино в Карелии горели 15 домов и дач, здания администрации и клуба, говорится в сообщении премьер-министра правительства республики... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T12:30
2024-05-25T12:30
2024-05-25T12:30
происшествия
жилье
артур парфенчиков
республика карелия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. При пожаре в селе в Гридино в Карелии горели 15 домов и дач, здания администрации и клуба, говорится в сообщении премьер-министра правительства республики Александра Чепика. По предварительным данным, пожар произошел от того, что от ветра упал электрический столб, произошло замыкание и возгорание сухой травы. В Гридино сразу выдвинулись четыре пожарные машины из трех районов. Тушением пожара также занимались добровольцы с помпой. "В результате короткого замыкания произошло возгорание травы, в результате шквалистого ветра огонь быстро перекинулся сначала на хозяйственные постройки, потом на жилые дома. В результате пострадало 17 объектов, из них 15 домов, здание администрации, здание клуба. Из 15 домов 13 используются в виде дач, два дома являются жилыми. В них проживало 4 человека - две семьи. Они находятся сейчас у своих родственников", - сказал Чепик на видео, размещенном в Telegram-канале главы Карелии Артура Парфенчикова. Чепик отметил, что пожар был локализован в пятницу около 23.00 мск. По данным республиканского Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, пострадавших в результате пожара нет.
https://ria.ru/20240525/pozhar-1948303737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, артур парфенчиков, республика карелия
Происшествия, Жилье, Артур Парфенчиков, Республика Карелия
В карельском селе из-за падения столба ЛЭП загорелись 17 зданий
При пожаре в селе Гридино в Карелии горели 15 домов и дач, администрация и клуба
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости.
При пожаре в селе в Гридино в Карелии горели 15 домов и дач, здания администрации и клуба, говорится в сообщении
премьер-министра правительства республики Александра Чепика.
По предварительным данным, пожар произошел от того, что от ветра упал электрический столб, произошло замыкание и возгорание сухой травы. В Гридино сразу выдвинулись четыре пожарные машины из трех районов. Тушением пожара также занимались добровольцы с помпой.
"В результате короткого замыкания произошло возгорание травы, в результате шквалистого ветра огонь быстро перекинулся сначала на хозяйственные постройки, потом на жилые дома. В результате пострадало 17 объектов, из них 15 домов, здание администрации, здание клуба. Из 15 домов 13 используются в виде дач, два дома являются жилыми. В них проживало 4 человека - две семьи. Они находятся сейчас у своих родственников", - сказал Чепик на видео, размещенном в Telegram-канале главы Карелии Артура Парфенчикова.
Чепик отметил, что пожар был локализован в пятницу около 23.00 мск.
По данным республиканского Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, пострадавших в результате пожара нет.