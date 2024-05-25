https://ria.ru/20240525/pozhar-1948303737.html

В Крыму загорелся коттедж на площади более тысячи "квадратов"

В Крыму загорелся коттедж на площади более тысячи "квадратов" - РИА Новости, 25.05.2024

В Крыму загорелся коттедж на площади более тысячи "квадратов"

В селе Прибрежное Сакского района на западном побережье Крыма горит коттедж на площади более 1 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T12:04

2024-05-25T12:04

2024-05-25T12:04

происшествия

сакский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. В селе Прибрежное Сакского района на западном побережье Крыма горит коттедж на площади более 1 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского главного управления МЧС РФ. Ранее сообщалось, что участок дороги "Саки-Евпатория" временно перекрыли из-за пожара в селе Прибрежное, транспорт пущен по объездному пути. Пострадавших нет. "Горит коттедж", - сказали в пресс-службе. Угрозы распространения огня нет. Площадь пожара 1100 квадратных метров. В Крыму, по данным МЧС, с 24 по 26 действует штормовое предупреждение из-за усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. Спасатели призывают соблюдать правила пожарной безопасности.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

сакский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сакский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)