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В Крыму загорелся коттедж на площади более тысячи "квадратов"
В Крыму загорелся коттедж на площади более тысячи "квадратов" - РИА Новости, 25.05.2024
В Крыму загорелся коттедж на площади более тысячи "квадратов"
В селе Прибрежное Сакского района на западном побережье Крыма горит коттедж на площади более 1 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T12:04
2024-05-25T12:04
2024-05-25T12:04
происшествия
сакский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. В селе Прибрежное Сакского района на западном побережье Крыма горит коттедж на площади более 1 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского главного управления МЧС РФ. Ранее сообщалось, что участок дороги "Саки-Евпатория" временно перекрыли из-за пожара в селе Прибрежное, транспорт пущен по объездному пути. Пострадавших нет. "Горит коттедж", - сказали в пресс-службе. Угрозы распространения огня нет. Площадь пожара 1100 квадратных метров. В Крыму, по данным МЧС, с 24 по 26 действует штормовое предупреждение из-за усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. Спасатели призывают соблюдать правила пожарной безопасности.
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
сакский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сакский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сакский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму загорелся коттедж на площади более тысячи "квадратов"
В селе Прибрежное Сакского района загорелся коттедж на площади 1100 кв метров
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. В селе Прибрежное Сакского района на западном побережье Крыма горит коттедж на площади более 1 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского главного управления МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что участок дороги "Саки-Евпатория" временно перекрыли из-за пожара в селе Прибрежное, транспорт пущен по объездному пути. Пострадавших нет.
"Горит коттедж", - сказали в пресс-службе.
Угрозы распространения огня нет. Площадь пожара 1100 квадратных метров.
В Крыму, по данным МЧС, с 24 по 26 действует штормовое предупреждение из-за усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. Спасатели призывают соблюдать правила пожарной безопасности.