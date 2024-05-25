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В Крыму загорелся коттедж на площади более тысячи "квадратов" - РИА Новости, 25.05.2024
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12:04 25.05.2024
https://ria.ru/20240525/pozhar-1948303737.html
В Крыму загорелся коттедж на площади более тысячи "квадратов"
В Крыму загорелся коттедж на площади более тысячи "квадратов" - РИА Новости, 25.05.2024
В Крыму загорелся коттедж на площади более тысячи "квадратов"
В селе Прибрежное Сакского района на западном побережье Крыма горит коттедж на площади более 1 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T12:04
2024-05-25T12:04
происшествия
сакский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. В селе Прибрежное Сакского района на западном побережье Крыма горит коттедж на площади более 1 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского главного управления МЧС РФ. Ранее сообщалось, что участок дороги "Саки-Евпатория" временно перекрыли из-за пожара в селе Прибрежное, транспорт пущен по объездному пути. Пострадавших нет. "Горит коттедж", - сказали в пресс-службе. Угрозы распространения огня нет. Площадь пожара 1100 квадратных метров. В Крыму, по данным МЧС, с 24 по 26 действует штормовое предупреждение из-за усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. Спасатели призывают соблюдать правила пожарной безопасности.
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сакский район
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происшествия, сакский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сакский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму загорелся коттедж на площади более тысячи "квадратов"

В селе Прибрежное Сакского района загорелся коттедж на площади 1100 кв метров

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. В селе Прибрежное Сакского района на западном побережье Крыма горит коттедж на площади более 1 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского главного управления МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что участок дороги "Саки-Евпатория" временно перекрыли из-за пожара в селе Прибрежное, транспорт пущен по объездному пути. Пострадавших нет.
"Горит коттедж", - сказали в пресс-службе.
Угрозы распространения огня нет. Площадь пожара 1100 квадратных метров.
В Крыму, по данным МЧС, с 24 по 26 действует штормовое предупреждение из-за усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. Спасатели призывают соблюдать правила пожарной безопасности.
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ПроисшествияСакский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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