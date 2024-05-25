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Во Владимирской области загорелась кровля торгового центра - РИА Новости, 25.05.2024
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11:49 25.05.2024 (обновлено: 14:03 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/pozhar-1948302379.html
Во Владимирской области загорелась кровля торгового центра
Во Владимирской области загорелась кровля торгового центра - РИА Новости, 25.05.2024
Во Владимирской области загорелась кровля торгового центра
Пожар тушат в Кольчугино Владимирской области, где загорелась кровля торгового центра на 200 "квадратах", сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T11:49
2024-05-25T14:03
происшествия
кольчугино
владимирская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пожар тушат в Кольчугино Владимирской области, где загорелась кровля торгового центра на 200 "квадратах", сообщило МЧС России в Telegram-канале. "Во Владимирской области сотрудники МЧС ликвидируют пожар. В Кольчугино горит кровля торгового центра на 200 квадратных метрах. Информация о погибших и пострадавших не поступала", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте работают 23 специалиста и шесть единиц техники.
https://ria.ru/20231107/pozhary-1907833401.html
кольчугино
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происшествия, кольчугино, владимирская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кольчугино, Владимирская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владимирской области загорелась кровля торгового центра

В Кольчугино Владимирской области загорелась кровля ТЦ на 200 "квадратах"

© Фото : МЧС России/TelegramТушение пожара в ТЦ в Кольчугино Владимирской области
Тушение пожара в ТЦ в Кольчугино Владимирской области - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Тушение пожара в ТЦ в Кольчугино Владимирской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пожар тушат в Кольчугино Владимирской области, где загорелась кровля торгового центра на 200 "квадратах", сообщило МЧС России в Telegram-канале.
"Во Владимирской области сотрудники МЧС ликвидируют пожар. В Кольчугино горит кровля торгового центра на 200 квадратных метрах. Информация о погибших и пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте работают 23 специалиста и шесть единиц техники.
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ПроисшествияКольчугиноВладимирская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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