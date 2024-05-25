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Во Владимирской области загорелась кровля торгового центра
Во Владимирской области загорелась кровля торгового центра - РИА Новости, 25.05.2024
Во Владимирской области загорелась кровля торгового центра
Пожар тушат в Кольчугино Владимирской области, где загорелась кровля торгового центра на 200 "квадратах", сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T11:49
2024-05-25T11:49
2024-05-25T14:03
происшествия
кольчугино
владимирская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пожар тушат в Кольчугино Владимирской области, где загорелась кровля торгового центра на 200 "квадратах", сообщило МЧС России в Telegram-канале. "Во Владимирской области сотрудники МЧС ликвидируют пожар. В Кольчугино горит кровля торгового центра на 200 квадратных метрах. Информация о погибших и пострадавших не поступала", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте работают 23 специалиста и шесть единиц техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кольчугино, владимирская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кольчугино, Владимирская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владимирской области загорелась кровля торгового центра
В Кольчугино Владимирской области загорелась кровля ТЦ на 200 "квадратах"