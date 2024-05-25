В Ивановской области мужчину обвинили в покушении на двойное убийство
СК в Ивановской области обвинил мужчину в покушении на убийство бывшей жены
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник криминалистических подразделений Следственного комитета РФ проводит следственные действия
Сотрудник криминалистических подразделений Следственного комитета РФ проводит следственные действия. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 25 мая - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство двух лиц возбуждено в Ивановской области в отношении мужчины, ранившего ножом бывшую жену и ее мать, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Как заявляли РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону, в субботу в Фурманове мужчина в ходе конфликта ранил ножом бывшую жену и ее мать, а также порезал себе руку. Всех троих доставили в больницу.
"Фурмановским межрайонным следственным отделом СУСК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины. Он обвиняется в покушении на убийство двух лиц (ч.3 ст. 30 п. "а" ч.2 ст. 105 УК РФ)", - сообщается в Telegram-канале СУСК.
По версии следствия, "обвиняемый умышленно, с целью причинения смерти нанес бывшей супруге и ее матери множественные колото-резанные раны в области шеи, рук и спины".
Фигуранту предъявлено обвинение, следствие ходатайствует об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу, уточняет СУСК.
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