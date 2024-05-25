https://ria.ru/20240525/pokushenie-1948377345.html

В Ивановской области мужчину обвинили в покушении на двойное убийство

В Ивановской области мужчину обвинили в покушении на двойное убийство - РИА Новости, 25.05.2024

В Ивановской области мужчину обвинили в покушении на двойное убийство

Уголовное дело о покушении на убийство двух лиц возбуждено в Ивановской области в отношении мужчины, ранившего ножом бывшую жену и ее мать, сообщило... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T22:42

2024-05-25T22:42

2024-05-25T22:42

происшествия

россия

ивановская область

фурманов

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 25 мая - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство двух лиц возбуждено в Ивановской области в отношении мужчины, ранившего ножом бывшую жену и ее мать, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Как заявляли РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону, в субботу в Фурманове мужчина в ходе конфликта ранил ножом бывшую жену и ее мать, а также порезал себе руку. Всех троих доставили в больницу. "Фурмановским межрайонным следственным отделом СУСК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины. Он обвиняется в покушении на убийство двух лиц (ч.3 ст. 30 п. "а" ч.2 ст. 105 УК РФ)", - сообщается в Telegram-канале СУСК. По версии следствия, "обвиняемый умышленно, с целью причинения смерти нанес бывшей супруге и ее матери множественные колото-резанные раны в области шеи, рук и спины". Фигуранту предъявлено обвинение, следствие ходатайствует об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу, уточняет СУСК.

https://ria.ru/20240206/podzhog-1925591810.html

россия

ивановская область

фурманов

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происшествия, россия, ивановская область, фурманов, следственный комитет россии (ск рф)