https://ria.ru/20240525/pogoda-1948294193.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 25.05.2024

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Солнечный, сухой день и до плюс 26 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T10:06

2024-05-25T10:06

2024-05-25T10:06

общество

москва

михаил леус

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572611971_0:119:3072:1846_1920x0_80_0_0_d23e93b48b10fa03ef2987616a8ba6d5.jpg

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Солнечный, сухой день и до плюс 26 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что в субботу условия погоды на территории столицы будет формировать северная периферия антициклона. Он подарит жителям и гостям региона еще один солнечный и сухой день, с практически летними температурными показателями, к тому же суббота может стать самым теплым днем с начала года. "Температура воздуха в столице плюс 24-26 градусов, по области плюс 22-27 градусов. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 755 миллиметров ртутного столба, что выше нормы", - сказал Леус.

https://ria.ru/20240524/pogoda-1948060028.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, михаил леус, погода