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Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 25.05.2024
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10:06 25.05.2024
https://ria.ru/20240525/pogoda-1948294193.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 25.05.2024
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Солнечный, сухой день и до плюс 26 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T10:06
2024-05-25T10:06
общество
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Солнечный, сухой день и до плюс 26 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что в субботу условия погоды на территории столицы будет формировать северная периферия антициклона. Он подарит жителям и гостям региона еще один солнечный и сухой день, с практически летними температурными показателями, к тому же суббота может стать самым теплым днем с начала года. "Температура воздуха в столице плюс 24-26 градусов, по области плюс 22-27 градусов. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 755 миллиметров ртутного столба, что выше нормы", - сказал Леус.
https://ria.ru/20240524/pogoda-1948060028.html
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общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу

Леус: в Москве в субботу ожидается солнечный, сухой день и до 26 градусов тепла

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДевушки гуляют в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Девушки гуляют в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Девушки гуляют в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Солнечный, сухой день и до плюс 26 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик пояснил, что в субботу условия погоды на территории столицы будет формировать северная периферия антициклона. Он подарит жителям и гостям региона еще один солнечный и сухой день, с практически летними температурными показателями, к тому же суббота может стать самым теплым днем с начала года.
"Температура воздуха в столице плюс 24-26 градусов, по области плюс 22-27 градусов. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 755 миллиметров ртутного столба, что выше нормы", - сказал Леус.
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