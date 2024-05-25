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Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 25.05.2024
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03:05 25.05.2024
https://ria.ru/20240525/pogoda-1948275254.html
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 25.05.2024
Москвичам рассказали о погоде на выходных
В субботу и воскресенье в Москве прогнозируется 24-27 градусов, это последние выходные, когда можно загорать, не опасаясь солнца, далее ультрафиолетовое... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T03:05
2024-05-25T03:05
общество
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В субботу и воскресенье в Москве прогнозируется 24-27 градусов, это последние выходные, когда можно загорать, не опасаясь солнца, далее ультрафиолетовое излучение усилится, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Сейчас это последние выходные, когда можно загорать, не опасаясь ультрафиолетового излучения, потому что оно сейчас еще не очень значительно. Со следующих выходных при такой погоде оно будет заметным, когда в полуденные часы загорать не стоит", - сказал Вильфанд. Синоптик сообщил, что днем в субботу в Москве прогнозируется 24-26 градусов, а в воскресенье – 25-27. По его словам, такая погода характерна для конца июня-начала июля.
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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Москвичам рассказали о погоде на выходных

Вильфанд: в субботу и воскресенье в Москве ожидается 24-27 градусов тепла

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВид на парк искусств "Музеон" с Крымского моста в Москве
Вид на парк искусств Музеон с Крымского моста в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Вид на парк искусств "Музеон" с Крымского моста в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В субботу и воскресенье в Москве прогнозируется 24-27 градусов, это последние выходные, когда можно загорать, не опасаясь солнца, далее ультрафиолетовое излучение усилится, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Сейчас это последние выходные, когда можно загорать, не опасаясь ультрафиолетового излучения, потому что оно сейчас еще не очень значительно. Со следующих выходных при такой погоде оно будет заметным, когда в полуденные часы загорать не стоит", - сказал Вильфанд.
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Синоптик сообщил, что днем в субботу в Москве прогнозируется 24-26 градусов, а в воскресенье – 25-27. По его словам, такая погода характерна для конца июня-начала июля.
 
ОбществоМоскваРоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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