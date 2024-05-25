https://ria.ru/20240525/pogoda-1948274899.html

Москвичам рассказали о приближении купального сезона

Москвичам рассказали о приближении купального сезона - РИА Новости, 25.05.2024

Москвичам рассказали о приближении купального сезона

Температура воды в московских водоемах приблизится к 19 градусам на следующей неделе, это говорит о приближении купального сезона, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T03:03

2024-05-25T03:03

2024-05-25T03:03

общество

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Температура воды в московских водоемах приблизится к 19 градусам на следующей неделе, это говорит о приближении купального сезона, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Температура воды прогреется к следующей неделе уже до около 19 градусов. Конечно, для детей купальный сезон открывается, когда 22 градуса, но и 19 градусов - это уже вполне симпатично", - сказал Вильфанд. По словам синоптика, купальный сезон можно открывать, когда вода прогревается до 20 градусов и выше.

https://ria.ru/20240519/leto-1947015910.html

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общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр