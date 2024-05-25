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Москвичам рассказали о приближении купального сезона - РИА Новости, 25.05.2024
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03:03 25.05.2024
https://ria.ru/20240525/pogoda-1948274899.html
Москвичам рассказали о приближении купального сезона
Москвичам рассказали о приближении купального сезона - РИА Новости, 25.05.2024
Москвичам рассказали о приближении купального сезона
Температура воды в московских водоемах приблизится к 19 градусам на следующей неделе, это говорит о приближении купального сезона, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T03:03
2024-05-25T03:03
общество
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Температура воды в московских водоемах приблизится к 19 градусам на следующей неделе, это говорит о приближении купального сезона, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Температура воды прогреется к следующей неделе уже до около 19 градусов. Конечно, для детей купальный сезон открывается, когда 22 градуса, но и 19 градусов - это уже вполне симпатично", - сказал Вильфанд. По словам синоптика, купальный сезон можно открывать, когда вода прогревается до 20 градусов и выше.
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общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Москвичам рассказали о приближении купального сезона

Вильфанд: температура воды в московских водоемах приблизится к 19 градусам

© РИА Новости / Федоренко Владимир | Перейти в медиабанкОтдых в Москве
Отдых в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Федоренко Владимир
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Температура воды в московских водоемах приблизится к 19 градусам на следующей неделе, это говорит о приближении купального сезона, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Температура воды прогреется к следующей неделе уже до около 19 градусов. Конечно, для детей купальный сезон открывается, когда 22 градуса, но и 19 градусов - это уже вполне симпатично", - сказал Вильфанд.
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По словам синоптика, купальный сезон можно открывать, когда вода прогревается до 20 градусов и выше.
 
ОбществоРоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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