https://ria.ru/20240525/plodokhranilische-1948303284.html

На Кубани появится плодохранилище фруктов на 10,5 тыс тонн за 1 млрд руб

На Кубани появится плодохранилище фруктов на 10,5 тыс тонн за 1 млрд руб - РИА Новости, 25.05.2024

На Кубани появится плодохранилище фруктов на 10,5 тыс тонн за 1 млрд руб

Плодохранилище фруктов на 10,5 тысяч тонн стоимостью 1 миллиард рублей возводится в Славянском районе Краснодарского края, на предприятии будет создано 96 новых РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T11:59

2024-05-25T11:59

2024-05-25T11:59

краснодарский край

славянский район

краснодарский край

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 25 мая – РИА Новости. Плодохранилище фруктов на 10,5 тысяч тонн стоимостью 1 миллиард рублей возводится в Славянском районе Краснодарского края, на предприятии будет создано 96 новых рабочих мест, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев. "Мы активно развиваем садоводство в регионе, в том числе благодаря государственным и частным инвестициям. Растет площадь садов, увеличиваются объемы производства фруктов. Наша задача – обеспечить вкусными и полезными продуктами жителей и гостей региона не только в высокий сезон, но и в межсезонье. В 2023 году на ПМЭФ подписали соглашение с агрофирмой "Приволье" о строительстве в Славянском районе фруктохранилища на 10,5 тысяч тонн. Реализация проекта близится к завершению – объект уже готов на 80 процентов, - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Он добавил, что соглашение о реализации проекта было подписано в 2023 году на Петербургском международном экономическом форуме. В проект инвестируют один миллиард рублей. На предприятии будут созданы 96 новых рабочих мест. Новый комплекс разместят на площади почти три гектара. В составе плодохранилища будут холодильные камеры для яблок с регулируемой газовой средой, цех по сортировке и упаковке продукции, обработке фруктов с зоной отгрузки и административно-бытовой комплекс, комментируют власти. Еще 10 лет назад в крае были фруктохранилища общим объемом всего 135 тысяч тонн. Сегодня этот объем вырос до 360 тысяч тонн. В планах на ближайшие годы - строительство дополнительных плодохранилищ еще на 50 тысяч тонн продукции, добавляют в администрации.

https://ria.ru/20230925/kuban-1898586749.html

славянский район

краснодарский край

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славянский район, краснодарский край, вениамин кондратьев