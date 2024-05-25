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Антонов осудил обвинения США России в неготовности к переговорам - РИА Новости, 25.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:45 25.05.2024
https://ria.ru/20240525/peregovory-1948364977.html
Антонов осудил обвинения США России в неготовности к переговорам
Антонов осудил обвинения США России в неготовности к переговорам - РИА Новости, 25.05.2024
Антонов осудил обвинения США России в неготовности к переговорам
Россия считает заявления представителей администрации США об "отсутствии" у Москвы готовности к мирным переговорам с Украиной попыткой перевернуть ситуацию "с... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T20:45
2024-05-25T20:45
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 25 мая – РИА Новости. Россия считает заявления представителей администрации США об "отсутствии" у Москвы готовности к мирным переговорам с Украиной попыткой перевернуть ситуацию "с ног на голову", заявил в российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Считаем заявления представителей администрации США о якобы отсутствии у России готовности к мирным переговорам с Украиной намеренной попыткой перевернуть все "с ног на голову". Ни о какой "заморозке" конфликта не может быть и речи. Ничего подобного президент России Владимир Путин не говорил", — сказал Антонов американскому журналу Newsweek. При этом дипломат добавил, что любые возможные российско-украинские договоренности должны учитывать ситуацию "на земле". "Отступление или отвод ВС РФ на гипотетические разделительные рубежи - исключены. Напомним: существует Конституция России. Границы нашего государства, которые включают новые субъекты федерации, там четко обозначены", - подчеркнул Антонов. В этой связи посол процитировал высказывание президента Путина, заявившего ранее, что России необходимы осязаемые и юридически закрепленные "на бумаге" гарантии в сфере безопасности.
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россия, сша, украина, анатолий антонов, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Анатолий Антонов, Владимир Путин, В мире
Антонов осудил обвинения США России в неготовности к переговорам

Антонов: США искажают все, обвиняя РФ в неготовности к переговорам

© Фото : пресс-служба Посольства России в СШАПосол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© Фото : пресс-служба Посольства России в США
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 мая – РИА Новости. Россия считает заявления представителей администрации США об "отсутствии" у Москвы готовности к мирным переговорам с Украиной попыткой перевернуть ситуацию "с ног на голову", заявил в российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Считаем заявления представителей администрации США о якобы отсутствии у России готовности к мирным переговорам с Украиной намеренной попыткой перевернуть все "с ног на голову". Ни о какой "заморозке" конфликта не может быть и речи. Ничего подобного президент России Владимир Путин не говорил", — сказал Антонов американскому журналу Newsweek.
При этом дипломат добавил, что любые возможные российско-украинские договоренности должны учитывать ситуацию "на земле". "Отступление или отвод ВС РФ на гипотетические разделительные рубежи - исключены. Напомним: существует Конституция России. Границы нашего государства, которые включают новые субъекты федерации, там четко обозначены", - подчеркнул Антонов.
В этой связи посол процитировал высказывание президента Путина, заявившего ранее, что России необходимы осязаемые и юридически закрепленные "на бумаге" гарантии в сфере безопасности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаАнатолий АнтоновВладимир ПутинВ мире
 
 
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