https://ria.ru/20240525/peregovory-1948364977.html

Антонов осудил обвинения США России в неготовности к переговорам

Антонов осудил обвинения США России в неготовности к переговорам - РИА Новости, 25.05.2024

Антонов осудил обвинения США России в неготовности к переговорам

Россия считает заявления представителей администрации США об "отсутствии" у Москвы готовности к мирным переговорам с Украиной попыткой перевернуть ситуацию "с... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T20:45

2024-05-25T20:45

2024-05-25T20:45

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ВАШИНГТОН, 25 мая – РИА Новости. Россия считает заявления представителей администрации США об "отсутствии" у Москвы готовности к мирным переговорам с Украиной попыткой перевернуть ситуацию "с ног на голову", заявил в российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Считаем заявления представителей администрации США о якобы отсутствии у России готовности к мирным переговорам с Украиной намеренной попыткой перевернуть все "с ног на голову". Ни о какой "заморозке" конфликта не может быть и речи. Ничего подобного президент России Владимир Путин не говорил", — сказал Антонов американскому журналу Newsweek. При этом дипломат добавил, что любые возможные российско-украинские договоренности должны учитывать ситуацию "на земле". "Отступление или отвод ВС РФ на гипотетические разделительные рубежи - исключены. Напомним: существует Конституция России. Границы нашего государства, которые включают новые субъекты федерации, там четко обозначены", - подчеркнул Антонов. В этой связи посол процитировал высказывание президента Путина, заявившего ранее, что России необходимы осязаемые и юридически закрепленные "на бумаге" гарантии в сфере безопасности.

https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html

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россия, сша, украина, анатолий антонов, владимир путин, в мире