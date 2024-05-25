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Россия и Украина далеки от продвижения к переговорам, заявил Полянский - РИА Новости, 25.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:34 25.05.2024 (обновлено: 03:57 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/peregovory-1948275854.html
Россия и Украина далеки от продвижения к переговорам, заявил Полянский
Россия и Украина далеки от продвижения к переговорам, заявил Полянский - РИА Новости, 25.05.2024
Россия и Украина далеки от продвижения к переговорам, заявил Полянский
Россия и Украина на данном этапе "крайне далеки" от практических шагов к переговорам об урегулировании конфликта, и причины этого вполне понятны, заявил в... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T03:34
2024-05-25T03:57
в мире
россия
украина
москва
дмитрий полянский
владимир зеленский
оон
специальная военная операция на украине
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ООН, 25 мая — РИА Новости. Россия и Украина на данном этапе "крайне далеки" от практических шагов к переговорам об урегулировании конфликта, и причины этого вполне понятны, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский."На данном этапе мы очень далеки от какого-либо практического продвижения к переговорам, и причины этого вполне ясны. В первую очередь, киевский режим и его лидер запрещают вступать в какие-либо переговоры с Россией, это было законодательно зафиксировано в конце 2022 года", — сказал Полянский. В конце марта Владимир Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года. В интервью телеканалу CBS News он отметил, что Россия будет "готова к диалогу", если Украина сможет выйти на границы 2022 года до начала специальной военной операции. Москва не раз подчеркивала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как отмечал Владимир Путин, если на Украине хотят переговорного процесса, то нужно отменить этот декрет. Россия, по его словам, никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий ее безопасности.
https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html
https://ria.ru/20240525/obman-1948274308.html
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в мире, россия, украина, москва, дмитрий полянский, владимир зеленский, оон
В мире, Россия, Украина, Москва, Дмитрий Полянский, Владимир Зеленский, ООН, Специальная военная операция на Украине
Россия и Украина далеки от продвижения к переговорам, заявил Полянский

Полянский: Россия и Украина на данном этапе не могут провести переговоры

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 25 мая — РИА Новости. Россия и Украина на данном этапе "крайне далеки" от практических шагов к переговорам об урегулировании конфликта, и причины этого вполне понятны, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский.
"На данном этапе мы очень далеки от какого-либо практического продвижения к переговорам, и причины этого вполне ясны. В первую очередь, киевский режим и его лидер запрещают вступать в какие-либо переговоры с Россией, это было законодательно зафиксировано в конце 2022 года", — сказал Полянский.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Украина будет безлюдной и совсем не украинской
22 мая, 08:00
В конце марта Владимир Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года. В интервью телеканалу CBS News он отметил, что Россия будет "готова к диалогу", если Украина сможет выйти на границы 2022 года до начала специальной военной операции.
Москва не раз подчеркивала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как отмечал Владимир Путин, если на Украине хотят переговорного процесса, то нужно отменить этот декрет. Россия, по его словам, никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий ее безопасности.
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Он такое любит. В Киеве рассказали, как генералы обманывают Зеленского
03:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМоскваДмитрий ПолянскийВладимир ЗеленскийООН
 
 
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