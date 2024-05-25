https://ria.ru/20240525/peregovory-1948275854.html

Россия и Украина далеки от продвижения к переговорам, заявил Полянский

Россия и Украина далеки от продвижения к переговорам, заявил Полянский - РИА Новости, 25.05.2024

Россия и Украина далеки от продвижения к переговорам, заявил Полянский

Россия и Украина на данном этапе "крайне далеки" от практических шагов к переговорам об урегулировании конфликта, и причины этого вполне понятны, заявил в... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T03:34

2024-05-25T03:34

2024-05-25T03:57

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специальная военная операция на украине

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ООН, 25 мая — РИА Новости. Россия и Украина на данном этапе "крайне далеки" от практических шагов к переговорам об урегулировании конфликта, и причины этого вполне понятны, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский."На данном этапе мы очень далеки от какого-либо практического продвижения к переговорам, и причины этого вполне ясны. В первую очередь, киевский режим и его лидер запрещают вступать в какие-либо переговоры с Россией, это было законодательно зафиксировано в конце 2022 года", — сказал Полянский. В конце марта Владимир Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года. В интервью телеканалу CBS News он отметил, что Россия будет "готова к диалогу", если Украина сможет выйти на границы 2022 года до начала специальной военной операции. Москва не раз подчеркивала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как отмечал Владимир Путин, если на Украине хотят переговорного процесса, то нужно отменить этот декрет. Россия, по его словам, никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий ее безопасности.

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html

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в мире, россия, украина, москва, дмитрий полянский, владимир зеленский, оон