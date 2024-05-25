https://ria.ru/20240525/pashinyan-1948295825.html

Вертолет Пашиняна совершил экстренную посадку из-за погодных условий

Вертолет Пашиняна совершил экстренную посадку из-за погодных условий - РИА Новости, 25.05.2024

Вертолет Пашиняна совершил экстренную посадку из-за погодных условий

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что его вертолет в условиях плохой погоды незапланированно сел в Ванадзоре. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T10:30

2024-05-25T10:30

2024-05-25T12:26

армения

в мире

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 25 мая — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что его вертолет в условиях плохой погоды незапланированно сел в Ванадзоре."Все в порядке. Из-за плохих погодных условий наш вертолет совершил незапланированную посадку в Ванадзоре. Сейчас продолжаю путь на автомобиле", — написал он в Facebook*.По информации Sputnik Армения, премьер направлялся в село Баганис Тавушской области, где недавно завершилась делимитация границы с Азербайджаном. Согласно прогнозу погоды, на всей территории Армении сегодня ожидаются грозы и дожди, местами возможен град.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

армения, в мире, никол пашинян, видео