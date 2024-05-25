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Вертолет Пашиняна совершил экстренную посадку из-за погодных условий
Вертолет Пашиняна совершил экстренную посадку из-за погодных условий - РИА Новости, 25.05.2024
Вертолет Пашиняна совершил экстренную посадку из-за погодных условий
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что его вертолет в условиях плохой погоды незапланированно сел в Ванадзоре. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T10:30
2024-05-25T10:30
2024-05-25T12:26
армения
в мире
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 25 мая — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что его вертолет в условиях плохой погоды незапланированно сел в Ванадзоре."Все в порядке. Из-за плохих погодных условий наш вертолет совершил незапланированную посадку в Ванадзоре. Сейчас продолжаю путь на автомобиле", — написал он в Facebook*.По информации Sputnik Армения, премьер направлялся в село Баганис Тавушской области, где недавно завершилась делимитация границы с Азербайджаном. Согласно прогнозу погоды, на всей территории Армении сегодня ожидаются грозы и дожди, местами возможен град.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Пашинян во время экстренной посадки
Пашинян во время экстренной посадки
2024-05-25T10:30
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PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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армения, в мире, никол пашинян, видео
Армения, В мире, Никол Пашинян
Вертолет Пашиняна совершил экстренную посадку из-за погодных условий
ЕРЕВАН, 25 мая — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что его вертолет в условиях плохой погоды незапланированно сел в Ванадзоре.
2024-05-25T10:30
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PT0M31S
Вертолет Пашиняна совершил экстренную посадку из-за погодных условий
Вертолет премьера Армении Пашиняна совершил экстренную посадку в Ванадзоре
ЕРЕВАН, 25 мая — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что его вертолет в условиях плохой погоды незапланированно сел в Ванадзоре.
«
"Все в порядке. Из-за плохих погодных условий наш вертолет совершил незапланированную посадку в Ванадзоре. Сейчас продолжаю путь на автомобиле", — написал он в Facebook*.
По информации Sputnik Армения
, премьер направлялся в село Баганис Тавушской области, где недавно завершилась делимитация границы с Азербайджаном
.
Согласно прогнозу погоды, на всей территории Армении сегодня ожидаются грозы и дожди, местами возможен град.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.