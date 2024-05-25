https://ria.ru/20240525/oruzhie-1948317322.html

Поставки оружия ВСУ одобряет только узкий круг в ЕП, заявили в Болгарии

Поставки оружия ВСУ одобряет только узкий круг в ЕП, заявили в Болгарии - РИА Новости, 25.05.2024

Поставки оружия ВСУ одобряет только узкий круг в ЕП, заявили в Болгарии

Только узкий круг людей в Европарламенте одобряет поставки оружия Киеву, многие государства не поддерживают такие шаги, рассказал РИА Новости кандидат в... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T14:18

2024-05-25T14:18

2024-05-25T14:18

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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Только узкий круг людей в Европарламенте одобряет поставки оружия Киеву, многие государства не поддерживают такие шаги, рассказал РИА Новости кандидат в депутаты на предстоящих выборах в Европарламент Тодор Ангелов. "Могу вам сказать, потому что слежу за общественным мнением и статистикой. Неофициально ни один нормальный человек не одобряет поставки оружия. Этого просто никто не одобряет. А когда мы говорим официально, мы должны знать, что такое официально. Потому что многие государства тоже не одобряют поставки оружия", - сказал Ангелов. Он пояснил, что поставки оружия Киеву продвигают в Европарламенте узкий круг людей. Ангелов подчеркнул, что Украину ждет поражение. "Официально там есть узкий круг лиц, которые сейчас у власти в Брюсселе и в Вашингтоне. И вот они эту повестку продвигают - поставлять оружие в Украину… Абсолютно невозможно выиграть эту войну. По любому Украина проиграет, и сам Запад, если войдет, проиграет. Просто невозможно победить Россию. Каждый нормальный человек знает это", - сказал Ангелов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946528827.html

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украина, россия, европарламент, нато, в мире