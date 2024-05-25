https://ria.ru/20240525/opastost-1948342733.html

В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности - РИА Новости, 25.05.2024

В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T17:52

2024-05-25T17:52

2024-05-25T17:53

белгород

белгородский район

специальная военная операция на украине

происшествия

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности", - написал Гладков.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

белгород

белгородский район

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белгород, белгородский район, происшествия