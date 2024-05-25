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В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности - РИА Новости, 25.05.2024
В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T17:52
2024-05-25T17:52
2024-05-25T17:53
белгород
белгородский район
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происшествия
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности", - написал Гладков.
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белгород, белгородский район, происшествия
Белгород, Белгородский район, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности