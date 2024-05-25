https://ria.ru/20240525/opasnost-1948356299.html

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 25.05.2024

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T19:31

2024-05-25T19:31

2024-05-25T19:31

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

специальная военная операция на украине

безопасность

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БЕЛГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена в 18.48 мск, через 30 минут отменили угрозу. "В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - говорится в сообщении губернатора.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

белгород

белгородский район

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белгород, белгородский район, вячеслав гладков, безопасность