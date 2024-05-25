https://ria.ru/20240525/opasnost-1948356299.html
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 25.05.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T19:31
2024-05-25T19:31
2024-05-25T19:31
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_0:214:3011:1908_1920x0_80_0_0_724d794fcb71cb50fb9c1b48103172ea.jpg
БЕЛГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена в 18.48 мск, через 30 минут отменили угрозу. "В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - говорится в сообщении губернатора.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
белгород
белгородский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_33806e89a79bcfc6b4366815b8a14cbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, белгородский район, вячеслав гладков, безопасность
Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности