https://ria.ru/20240525/opasnost-1948314720.html

В Белгороде и Шебекино отменили ракетную опасность

В Белгороде и Шебекино отменили ракетную опасность - РИА Новости, 25.05.2024

В Белгороде и Шебекино отменили ракетную опасность

Сигнал о ракетной опасности в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T13:49

2024-05-25T13:49

2024-05-25T13:49

белгород

белгородский район

шебекино

специальная военная операция на украине

безопасность

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БЕЛГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 13.29 мск. Через 16 минут отменили тревогу. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский ГО и г. Шебекино. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

белгород

белгородский район

шебекино

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белгород, белгородский район, шебекино, безопасность