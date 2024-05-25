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Источник: ВСУ нанесли 40 ударов по населенным пунктам левобережья Днепра - РИА Новости, 25.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:39 25.05.2024
https://ria.ru/20240525/obstrely-1948291281.html
Источник: ВСУ нанесли 40 ударов по населенным пунктам левобережья Днепра
Источник: ВСУ нанесли 40 ударов по населенным пунктам левобережья Днепра - РИА Новости, 25.05.2024
Источник: ВСУ нанесли 40 ударов по населенным пунктам левобережья Днепра
ВСУ за день нанесли в общей сложности 40 артиллерийских ударов по 8 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник,... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T09:39
2024-05-25T09:39
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 25 мая - РИА Новости. ВСУ за день нанесли в общей сложности 40 артиллерийских ударов по 8 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы жилых районов и гражданской инфраструктуры левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 21 удар из ствольной артиллерии. Еще 19 прилетов был зафиксировано ночью. Под огнем оказались 8 населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Солонцы, Алешки, Новая Каховка, Каиры, Нижний Рогачик, Подстепное, Каховка, Малая Лепетиха.
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херсонская область
новая каховка
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херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Источник: ВСУ нанесли 40 ударов по населенным пунктам левобережья Днепра

ВСУ за день нанесли 40 артударов по 8 населенным пунктам в Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия украинских обстрелов
Последствия украинских обстрелов - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
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ГЕНИЧЕСК, 25 мая - РИА Новости. ВСУ за день нанесли в общей сложности 40 артиллерийских ударов по 8 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
«
"Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы жилых районов и гражданской инфраструктуры левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 21 удар из ствольной артиллерии. Еще 19 прилетов был зафиксировано ночью. Под огнем оказались 8 населенных пунктов", - сообщил источник.
Обстрелам украинской армии подверглись: Солонцы, Алешки, Новая Каховка, Каиры, Нижний Рогачик, Подстепное, Каховка, Малая Лепетиха.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьНовая КаховкаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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