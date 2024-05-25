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Источник: ВСУ нанесли 40 ударов по населенным пунктам левобережья Днепра
Источник: ВСУ нанесли 40 ударов по населенным пунктам левобережья Днепра - РИА Новости, 25.05.2024
Источник: ВСУ нанесли 40 ударов по населенным пунктам левобережья Днепра
ВСУ за день нанесли в общей сложности 40 артиллерийских ударов по 8 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник,... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T09:39
2024-05-25T09:39
2024-05-25T09:39
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 25 мая - РИА Новости. ВСУ за день нанесли в общей сложности 40 артиллерийских ударов по 8 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы жилых районов и гражданской инфраструктуры левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 21 удар из ствольной артиллерии. Еще 19 прилетов был зафиксировано ночью. Под огнем оказались 8 населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Солонцы, Алешки, Новая Каховка, Каиры, Нижний Рогачик, Подстепное, Каховка, Малая Лепетиха.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Источник: ВСУ нанесли 40 ударов по населенным пунктам левобережья Днепра
ВСУ за день нанесли 40 артударов по 8 населенным пунктам в Херсонской области