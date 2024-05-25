https://ria.ru/20240525/obstrely-1948291281.html

Источник: ВСУ нанесли 40 ударов по населенным пунктам левобережья Днепра

Источник: ВСУ нанесли 40 ударов по населенным пунктам левобережья Днепра - РИА Новости, 25.05.2024

Источник: ВСУ нанесли 40 ударов по населенным пунктам левобережья Днепра

ВСУ за день нанесли в общей сложности 40 артиллерийских ударов по 8 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник,... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T09:39

2024-05-25T09:39

2024-05-25T09:39

специальная военная операция на украине

херсонская область

новая каховка

вооруженные силы украины

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 25 мая - РИА Новости. ВСУ за день нанесли в общей сложности 40 артиллерийских ударов по 8 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы жилых районов и гражданской инфраструктуры левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 21 удар из ствольной артиллерии. Еще 19 прилетов был зафиксировано ночью. Под огнем оказались 8 населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Солонцы, Алешки, Новая Каховка, Каиры, Нижний Рогачик, Подстепное, Каховка, Малая Лепетиха.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

новая каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия