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Пушилин рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Горловки

Пушилин рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Горловки - РИА Новости, 25.05.2024

Пушилин рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Горловки

Двое раненых при обстреле Горловки находятся в тяжелом состоянии, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T22:15

2024-05-25T22:15

2024-05-25T22:15

горловка

донецкая народная республика

украина

денис пушилин

иван приходько

стирол

специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Двое раненых при обстреле Горловки находятся в тяжелом состоянии, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что число мирных жителей, пострадавших при обстрелах города украинскими войсками, возросло до пяти. "В результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) Центрально-Городского района Горловки тяжело ранены мужчина 1987 года рождения и женщина 1980 года рождения, ранения средней степени тяжести получил мужчина 1987 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, иван приходько, стирол, происшествия