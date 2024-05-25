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Пушилин рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Горловки - РИА Новости, 25.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:15 25.05.2024
https://ria.ru/20240525/obstrel-1948374781.html
Пушилин рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Горловки
Пушилин рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Горловки - РИА Новости, 25.05.2024
Пушилин рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Горловки
Двое раненых при обстреле Горловки находятся в тяжелом состоянии, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T22:15
2024-05-25T22:15
горловка
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
иван приходько
стирол
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Двое раненых при обстреле Горловки находятся в тяжелом состоянии, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что число мирных жителей, пострадавших при обстрелах города украинскими войсками, возросло до пяти. "В результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) Центрально-Городского района Горловки тяжело ранены мужчина 1987 года рождения и женщина 1980 года рождения, ранения средней степени тяжести получил мужчина 1987 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, иван приходько, стирол, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Иван Приходько, Стирол, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Пушилин рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Горловки

Пушилин: двое пострадавших при обстреле Горловки находятся в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Двое раненых при обстреле Горловки находятся в тяжелом состоянии, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что число мирных жителей, пострадавших при обстрелах города украинскими войсками, возросло до пяти.
"В результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) Центрально-Городского района Горловки тяжело ранены мужчина 1987 года рождения и женщина 1980 года рождения, ранения средней степени тяжести получил мужчина 1987 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис ПушилинИван ПриходькоСтиролПроисшествия
 
 
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