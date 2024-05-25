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При обстреле Херсонской области четыре тысячи абонентов остались без света

При обстреле Херсонской области четыре тысячи абонентов остались без света - РИА Новости, 25.05.2024

При обстреле Херсонской области четыре тысячи абонентов остались без света

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что после украинского обстрела в нескольких населённых пунктах Новокаховского городского округа без света РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T21:09

2024-05-25T21:09

2024-05-25T21:09

херсонская область

новая каховка

владимир сальдо

специальная военная операция на украине

происшествия

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что после украинского обстрела в нескольких населённых пунктах Новокаховского городского округа без света остались 4,5 тысячи абонентов. "Обрыв проводов в результате обстрела противника привёл к аварийному отключению электроснабжения в нескольких населённых пунктах Новокаховского городского округа ... Ремонтные бригады приступят к работе в ближайшее время", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Он уточнил, что без света остаются 4,5 тысячи абонентов в Днепрянах, Обрывках, Масловке, Райском-2 и частично в Новой Каховке.

https://ria.ru/20240413/saldo-1939747865.html

херсонская область

новая каховка

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херсонская область , новая каховка, владимир сальдо, происшествия