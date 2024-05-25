https://ria.ru/20240525/obstrel-1948368377.html
При обстреле Херсонской области четыре тысячи абонентов остались без света
При обстреле Херсонской области четыре тысячи абонентов остались без света - РИА Новости, 25.05.2024
При обстреле Херсонской области четыре тысячи абонентов остались без света
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что после украинского обстрела в нескольких населённых пунктах Новокаховского городского округа без света РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T21:09
2024-05-25T21:09
2024-05-25T21:09
херсонская область
новая каховка
владимир сальдо
специальная военная операция на украине
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923478428_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_24a5090ac806b8de2ee980685afac608.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что после украинского обстрела в нескольких населённых пунктах Новокаховского городского округа без света остались 4,5 тысячи абонентов. "Обрыв проводов в результате обстрела противника привёл к аварийному отключению электроснабжения в нескольких населённых пунктах Новокаховского городского округа ... Ремонтные бригады приступят к работе в ближайшее время", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Он уточнил, что без света остаются 4,5 тысячи абонентов в Днепрянах, Обрывках, Масловке, Райском-2 и частично в Новой Каховке.
https://ria.ru/20240413/saldo-1939747865.html
херсонская область
новая каховка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923478428_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_514abb912dda3a45950825e4d11f5358.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , новая каховка, владимир сальдо, происшествия
Херсонская область , Новая Каховка, Владимир Сальдо, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
При обстреле Херсонской области четыре тысячи абонентов остались без света
Сальдо: после обстрела Херсонской области 4,5 тыс абонентов остались без света