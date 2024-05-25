https://ria.ru/20240525/obstrel-1948355685.html

Украинские войска выпустили десять снарядов по Горловке

Украинские войска выпустили десять снарядов по Горловке - РИА Новости, 25.05.2024

Украинские войска выпустили десять снарядов по Горловке

Украинские войска за 20 минут выпустили 10 снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе кассетных, по Горловке, сообщает представительство республики в... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T19:28

2024-05-25T19:28

2024-05-25T19:28

горловка

украина

донецк

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специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили 10 снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе кассетных, по Горловке, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 18.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 19.00 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - сообщает представительство в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

https://ria.ru/20210519/oruzhie-1732883401.html

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донецк

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горловка, украина, донецк, сцкк, стирол, нато, происшествия