Украинские войска обстреляли Белгородскую область, есть погибшие
Гладков: два человека погибли при обстреле ВСУ поселка Октябрьский
© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкФрагмент ракеты после обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Фрагмент ракеты после обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 25 мая — РИА Новости. Два человека погибли, еще десять пострадали после обстрела поселка Октябрьский в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"ВСУ обстреляли поселок Октябрьский Белгородского района из РСЗО. К большому горю, два человека погибли — у мужчины и женщины были множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью", — написал он.
По словам Гладкова, еще десять мирных жителей, среди них восьмилетний мальчик, получили осколочные ранения, их доставили в больницы. Одной из пострадавших госпитализация не потребовалась.
Поселок Октябрьский находится примерно в девяти километрах от украинской границы и в 12 километрах от Белгорода.
Кроме того, после прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом, на место прибыли спасатели, указал глава региона.
"В 21 частном жилом домовладении выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. В одном многоквартирном доме выбиты окна в нескольких квартирах. Повреждения выявлены в нескольких торговых площадях. Также осколками посечены 23 автомобиля", — сказал губернатор, добавив, что информация о последствиях еще уточняется.
Около 17:50 и 18:48 в Белгороде и Белгородском районе объявляли о ракетной опасности.
Украинские войска практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Как заявил президент Владимир Путин, из-за обстрелов армией противника жилых кварталов Белгорода Москва вынуждена создать санитарную зону безопасности.
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