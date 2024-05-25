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Украинские войска обстреляли Белгородскую область, есть погибшие - РИА Новости, 25.05.2024
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19:06 25.05.2024 (обновлено: 19:56 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/obstrel-1948351860.html
Украинские войска обстреляли Белгородскую область, есть погибшие
Украинские войска обстреляли Белгородскую область, есть погибшие - РИА Новости, 25.05.2024
Украинские войска обстреляли Белгородскую область, есть погибшие
Два человека погибли, еще десять пострадали после обстрела поселка Октябрьский в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T19:06
2024-05-25T19:56
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
октябрьский
вячеслав гладков
белгородский район
владимир путин
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БЕЛГОРОД, 25 мая — РИА Новости. Два человека погибли, еще десять пострадали после обстрела поселка Октябрьский в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."ВСУ обстреляли поселок Октябрьский Белгородского района из РСЗО. К большому горю, два человека погибли — у мужчины и женщины были множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью", — написал он.По словам Гладкова, еще десять мирных жителей, среди них восьмилетний мальчик, получили осколочные ранения, их доставили в больницы. Одной из пострадавших госпитализация не потребовалась.Кроме того, после прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом, на место прибыли спасатели, указал глава региона."В 21 частном жилом домовладении выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. В одном многоквартирном доме выбиты окна в нескольких квартирах. Повреждения выявлены в нескольких торговых площадях. Также осколками посечены 23 автомобиля", — сказал губернатор, добавив, что информация о последствиях еще уточняется.Около 17:50 и 18:48 в Белгороде и Белгородском районе объявляли о ракетной опасности.Украинские войска практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Как заявил президент Владимир Путин, из-за обстрелов армией противника жилых кварталов Белгорода Москва вынуждена создать санитарную зону безопасности.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
https://ria.ru/20240524/front-1947977516.html
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белгородская область
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, октябрьский, вячеслав гладков, белгородский район, владимир путин
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Октябрьский, Вячеслав Гладков, Белгородский район, Владимир Путин
Украинские войска обстреляли Белгородскую область, есть погибшие

Гладков: два человека погибли при обстреле ВСУ поселка Октябрьский

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкФрагмент ракеты после обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Фрагмент ракеты после обстрела Белгорода со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Фрагмент ракеты после обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 25 мая — РИА Новости. Два человека погибли, еще десять пострадали после обстрела поселка Октябрьский в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"ВСУ обстреляли поселок Октябрьский Белгородского района из РСЗО. К большому горю, два человека погибли — у мужчины и женщины были множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью", — написал он.
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По словам Гладкова, еще десять мирных жителей, среди них восьмилетний мальчик, получили осколочные ранения, их доставили в больницы. Одной из пострадавших госпитализация не потребовалась.

Поселок Октябрьский находится примерно в девяти километрах от украинской границы и в 12 километрах от Белгорода.

Кроме того, после прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом, на место прибыли спасатели, указал глава региона.
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"В 21 частном жилом домовладении выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. В одном многоквартирном доме выбиты окна в нескольких квартирах. Повреждения выявлены в нескольких торговых площадях. Также осколками посечены 23 автомобиля", — сказал губернатор, добавив, что информация о последствиях еще уточняется.
Около 17:50 и 18:48 в Белгороде и Белгородском районе объявляли о ракетной опасности.
Украинские войска практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Как заявил президент Владимир Путин, из-за обстрелов армией противника жилых кварталов Белгорода Москва вынуждена создать санитарную зону безопасности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияОктябрьскийВячеслав ГладковБелгородский районВладимир Путин
 
 
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