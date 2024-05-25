https://ria.ru/20240525/obstrel-1948351860.html

Украинские войска обстреляли Белгородскую область, есть погибшие

Украинские войска обстреляли Белгородскую область, есть погибшие - РИА Новости, 25.05.2024

Украинские войска обстреляли Белгородскую область, есть погибшие

Два человека погибли, еще десять пострадали после обстрела поселка Октябрьский в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T19:06

2024-05-25T19:06

2024-05-25T19:56

белгородская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

происшествия

октябрьский

вячеслав гладков

белгородский район

владимир путин

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БЕЛГОРОД, 25 мая — РИА Новости. Два человека погибли, еще десять пострадали после обстрела поселка Октябрьский в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."ВСУ обстреляли поселок Октябрьский Белгородского района из РСЗО. К большому горю, два человека погибли — у мужчины и женщины были множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью", — написал он.По словам Гладкова, еще десять мирных жителей, среди них восьмилетний мальчик, получили осколочные ранения, их доставили в больницы. Одной из пострадавших госпитализация не потребовалась.Кроме того, после прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом, на место прибыли спасатели, указал глава региона."В 21 частном жилом домовладении выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. В одном многоквартирном доме выбиты окна в нескольких квартирах. Повреждения выявлены в нескольких торговых площадях. Также осколками посечены 23 автомобиля", — сказал губернатор, добавив, что информация о последствиях еще уточняется.Около 17:50 и 18:48 в Белгороде и Белгородском районе объявляли о ракетной опасности.Украинские войска практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Как заявил президент Владимир Путин, из-за обстрелов армией противника жилых кварталов Белгорода Москва вынуждена создать санитарную зону безопасности.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

https://ria.ru/20240524/front-1947977516.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

октябрьский

белгородский район

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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, октябрьский, вячеслав гладков, белгородский район, владимир путин