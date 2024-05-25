https://ria.ru/20240525/oborona-1948338492.html

Путин призвал эффективнее задействовать ресурсы народного ОПК

Путин призвал эффективнее задействовать ресурсы народного ОПК - РИА Новости, 25.05.2024

Путин призвал эффективнее задействовать ресурсы народного ОПК

Президент РФ Владимир Путин на открытии совещания с руководством предприятий оборонно-промышленного комплекса предложил эффективнее задействовать ресурсы... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T17:13

2024-05-25T17:13

2024-05-25T17:26

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

тактическое ракетное вооружение (корпорация)

безопасность

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КОРОЛЕВ, 25 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на открытии совещания с руководством предприятий оборонно-промышленного комплекса предложил эффективнее задействовать ресурсы "народного ОПК". "Необходимо также эффективнее задействовать ресурсы так называемого "народного ОПК", дать возможность для дальнейшего развития, наращивания и выпуска продукции, а некоторые наиболее эффективные образцы принимать на вооружение в ускоренном порядке", - сказал он. Путин обратил внимание участников встречи на то, что "не снимаются с повестки дня и вопросы диверсификации оборонных предприятий". "Освоение гражданской высокотехнологичной продукции, решение этой системной задачи крайне важно для оптимального использования производственного потенциала отрасли, для закрепления перспективных кадров, в целом для повышения стабильности организации ОПК, их устойчивого развития, прочной экономической и финансовой базы, именно на долгосрочную перспективу", - подчеркнул он. Путин указал на то, что за предыдущие годы структура "оборонки" систематически выстраивалась соответствующим образом. Он сделал акцент на том, что это было сделано не 1,5-2 года назад с началом СВО, а намного раньше. "Вот то, где мы находимся, предприятие, корпорация, создано в марте 2003 года, а в 2002 году были приняты решения, связанные с проведением работ по воссозданию в целом оборонно-промышленного комплекса. Был соответствующий указ подписан в 2002 году. Вот мы с вами когда начинали", - напомнил президент. Он уточнил, что в те годы в составе КТРВ было шесть предприятий, а сегодня - 56. Путин отметил, что в ходе совещания речь пойдет и о дальнейшем совершенствовании структур, необходимых для обеспечения и повышения обороноспособности государства.

https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html

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россия, владимир путин, тактическое ракетное вооружение (корпорация), безопасность