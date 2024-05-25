Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал эффективнее задействовать ресурсы народного ОПК - РИА Новости, 25.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:13 25.05.2024 (обновлено: 17:26 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/oborona-1948338492.html
Путин призвал эффективнее задействовать ресурсы народного ОПК
Путин призвал эффективнее задействовать ресурсы народного ОПК - РИА Новости, 25.05.2024
Путин призвал эффективнее задействовать ресурсы народного ОПК
Президент РФ Владимир Путин на открытии совещания с руководством предприятий оборонно-промышленного комплекса предложил эффективнее задействовать ресурсы... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T17:13
2024-05-25T17:26
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
тактическое ракетное вооружение (корпорация)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946685769_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_b648d1cb4d8a2308f12a886e1e64112c.jpg
КОРОЛЕВ, 25 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на открытии совещания с руководством предприятий оборонно-промышленного комплекса предложил эффективнее задействовать ресурсы "народного ОПК". "Необходимо также эффективнее задействовать ресурсы так называемого "народного ОПК", дать возможность для дальнейшего развития, наращивания и выпуска продукции, а некоторые наиболее эффективные образцы принимать на вооружение в ускоренном порядке", - сказал он. Путин обратил внимание участников встречи на то, что "не снимаются с повестки дня и вопросы диверсификации оборонных предприятий". "Освоение гражданской высокотехнологичной продукции, решение этой системной задачи крайне важно для оптимального использования производственного потенциала отрасли, для закрепления перспективных кадров, в целом для повышения стабильности организации ОПК, их устойчивого развития, прочной экономической и финансовой базы, именно на долгосрочную перспективу", - подчеркнул он. Путин указал на то, что за предыдущие годы структура "оборонки" систематически выстраивалась соответствующим образом. Он сделал акцент на том, что это было сделано не 1,5-2 года назад с началом СВО, а намного раньше. "Вот то, где мы находимся, предприятие, корпорация, создано в марте 2003 года, а в 2002 году были приняты решения, связанные с проведением работ по воссозданию в целом оборонно-промышленного комплекса. Был соответствующий указ подписан в 2002 году. Вот мы с вами когда начинали", - напомнил президент. Он уточнил, что в те годы в составе КТРВ было шесть предприятий, а сегодня - 56. Путин отметил, что в ходе совещания речь пойдет и о дальнейшем совершенствовании структур, необходимых для обеспечения и повышения обороноспособности государства.
https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html
https://ria.ru/20240223/filosofiya-1929064653.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946685769_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_815da3971a9c8b41449eb7034fac911b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, тактическое ракетное вооружение (корпорация), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Тактическое ракетное вооружение (корпорация), Безопасность
Путин призвал эффективнее задействовать ресурсы народного ОПК

Путин призвал эффективнее использовать ресурсы народного ОПК и наращивать выпуск

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
КОРОЛЕВ, 25 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на открытии совещания с руководством предприятий оборонно-промышленного комплекса предложил эффективнее задействовать ресурсы "народного ОПК".
"Необходимо также эффективнее задействовать ресурсы так называемого "народного ОПК", дать возможность для дальнейшего развития, наращивания и выпуска продукции, а некоторые наиболее эффективные образцы принимать на вооружение в ускоренном порядке", - сказал он.
Алексей Быстрик, гвардии полковник. В зоне СВО с 24 февраля 2022 года. Награжден орденом Мужества, орденами За заслуги перед Отечеством I и II степени, медалями За боевые отличия, За воинскую доблесть I и II степени - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Россию не подвел ее единственный союзник
23 февраля, 08:00
Путин обратил внимание участников встречи на то, что "не снимаются с повестки дня и вопросы диверсификации оборонных предприятий". "Освоение гражданской высокотехнологичной продукции, решение этой системной задачи крайне важно для оптимального использования производственного потенциала отрасли, для закрепления перспективных кадров, в целом для повышения стабильности организации ОПК, их устойчивого развития, прочной экономической и финансовой базы, именно на долгосрочную перспективу", - подчеркнул он.
Путин указал на то, что за предыдущие годы структура "оборонки" систематически выстраивалась соответствующим образом. Он сделал акцент на том, что это было сделано не 1,5-2 года назад с началом СВО, а намного раньше. "Вот то, где мы находимся, предприятие, корпорация, создано в марте 2003 года, а в 2002 году были приняты решения, связанные с проведением работ по воссозданию в целом оборонно-промышленного комплекса. Был соответствующий указ подписан в 2002 году. Вот мы с вами когда начинали", - напомнил президент. Он уточнил, что в те годы в составе КТРВ было шесть предприятий, а сегодня - 56.
Путин отметил, что в ходе совещания речь пойдет и о дальнейшем совершенствовании структур, необходимых для обеспечения и повышения обороноспособности государства.
Морские пехотинцы Черноморского флота России на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Одна на всех — в какую страну вернутся наши герои
23 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинТактическое ракетное вооружение (корпорация)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала