https://ria.ru/20240525/obekty-1948260650.html
Ефимов: в Москве построят 16 медицинских объектов по программе КРТ
Ефимов: в Москве построят 16 медицинских объектов по программе КРТ - РИА Новости, 25.05.2024
Ефимов: в Москве построят 16 медицинских объектов по программе КРТ
Новые медицинские учреждения возведут в семи административных округах Москвы в рамках реализации 12 проектов программы комплексного развития территорий,... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T12:05
2024-05-25T12:05
2024-05-25T12:05
москва
тинао
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Новые медицинские учреждения возведут в семи административных округах Москвы в рамках реализации 12 проектов программы комплексного развития территорий, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Инвесторы и назначенные городом операторы приступили к реорганизации территорий, где планируется построить различные медицинские учреждения общей площадью более 41 тысячи квадратных метров. Среди них детские, взрослые и стоматологические поликлиники, подстанции скорой медицинской помощи", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В сообщении уточняется, что по программе КРТ строительство медицинских объектов планируется на востоке, западе, севере и юге Москвы, а также на территории ТиНАО, СЗАО и ЮВАО.В свою очередь, министр правительства столицы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что в планы входит возведение 16 медицинских объектов. По его словам, две поликлиники появятся на севере Москвы и одна – на востоке, а на западе города построят стоматологическую поликлинику, подстанцию скорой медицинской помощи и помещения молочно-раздаточного пункта.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что в городе благодаря реализации 78 проектов КРТ появится свыше 19,6 миллиона квадратных метров недвижимости. Всего в Москве на разных стадиях реализации находятся 228 проектов комплексного развития территорий, их общая площадь составляет примерно 2,7 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20240523/efimov-1947759373.html
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москва, тинао, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, ТиНАО, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Новые медицинские учреждения возведут в семи административных округах Москвы в рамках реализации 12 проектов программы комплексного развития территорий, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"Инвесторы и назначенные городом операторы приступили к реорганизации территорий, где планируется построить различные медицинские учреждения общей площадью более 41 тысячи квадратных метров. Среди них детские, взрослые и стоматологические поликлиники, подстанции скорой медицинской помощи", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
В сообщении уточняется, что по программе КРТ строительство медицинских объектов планируется на востоке, западе, севере и юге Москвы, а также на территории ТиНАО, СЗАО и ЮВАО.
В свою очередь, министр правительства столицы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что в планы входит возведение 16 медицинских объектов. По его словам, две поликлиники появятся на севере Москвы и одна – на востоке, а на западе города построят стоматологическую поликлинику, подстанцию скорой медицинской помощи и помещения молочно-раздаточного пункта.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что в городе благодаря реализации 78 проектов КРТ появится свыше 19,6 миллиона квадратных метров недвижимости. Всего в Москве на разных стадиях реализации находятся 228 проектов комплексного развития территорий, их общая площадь составляет примерно 2,7 тысячи гектаров.