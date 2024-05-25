https://ria.ru/20240525/obekty-1948260650.html

Ефимов: в Москве построят 16 медицинских объектов по программе КРТ

Ефимов: в Москве построят 16 медицинских объектов по программе КРТ - РИА Новости, 25.05.2024

Ефимов: в Москве построят 16 медицинских объектов по программе КРТ

Новые медицинские учреждения возведут в семи административных округах Москвы в рамках реализации 12 проектов программы комплексного развития территорий,... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T12:05

2024-05-25T12:05

2024-05-25T12:05

москва

тинао

владимир ефимов (правительство москвы)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058099_0:37:3071:1764_1920x0_80_0_0_afc5efa47fe67d83e1c03b5780c69689.jpg

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Новые медицинские учреждения возведут в семи административных округах Москвы в рамках реализации 12 проектов программы комплексного развития территорий, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Инвесторы и назначенные городом операторы приступили к реорганизации территорий, где планируется построить различные медицинские учреждения общей площадью более 41 тысячи квадратных метров. Среди них детские, взрослые и стоматологические поликлиники, подстанции скорой медицинской помощи", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В сообщении уточняется, что по программе КРТ строительство медицинских объектов планируется на востоке, западе, севере и юге Москвы, а также на территории ТиНАО, СЗАО и ЮВАО.В свою очередь, министр правительства столицы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что в планы входит возведение 16 медицинских объектов. По его словам, две поликлиники появятся на севере Москвы и одна – на востоке, а на западе города построят стоматологическую поликлинику, подстанцию скорой медицинской помощи и помещения молочно-раздаточного пункта.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что в городе благодаря реализации 78 проектов КРТ появится свыше 19,6 миллиона квадратных метров недвижимости. Всего в Москве на разных стадиях реализации находятся 228 проектов комплексного развития территорий, их общая площадь составляет примерно 2,7 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20240523/efimov-1947759373.html

https://ria.ru/20240524/shkola-1948008932.html

москва

тинао

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, тинао, владимир ефимов (правительство москвы)