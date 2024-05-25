https://ria.ru/20240525/navodnenie-1948286241.html

В Курганской области число затопленных домов снизилось до 104

В Курганской области число затопленных домов снизилось до 104 - РИА Новости, 25.05.2024

В Курганской области число затопленных домов снизилось до 104

В Курганской области число подтопленных жилых домов снизилось до 104, дачных домов - до 930, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T08:39

2024-05-25T08:39

2024-05-25T08:40

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курганская область

россия

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наводнения в россии — 2024

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ЧЕЛЯБИНСК, 25 мая – РИА Новости. В Курганской области число подтопленных жилых домов снизилось до 104, дачных домов - до 930, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону. Как сообщалось, на 24 мая оставались подтопленными в 3 муниципальных образованиях, в 1 населенном пункте 120 жилых и 2500 дачных домов, 4 низководных моста и 10 участков автомобильных дорог. "По состоянию на 25 мая, остаются подтопленными в 3 муниципальных образованиях в 1 населенном пункте 104 жилых дома и 930 дачных домов, 4 низководных моста и 8 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении. За прошедшие сутки освободились от воды в двух муниципальных образованиях (Курган, Белозерский муниципальный округ) в трех населенных пунктах 16 жилых домов, 1570 дачных домов, 1604 приусадебных участка, 2 участка автомобильных дорог, уточняется в сообщении. В Курганской области с 8 апреля введён режим ЧС областного масштаба.

https://ria.ru/20240525/kurgan-1948285029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жилье, курганская область, россия, курган, наводнения в россии — 2024