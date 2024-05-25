https://ria.ru/20240525/navodnenie-1948286241.html
В Курганской области число затопленных домов снизилось до 104
В Курганской области число затопленных домов снизилось до 104 - РИА Новости, 25.05.2024
В Курганской области число затопленных домов снизилось до 104
В Курганской области число подтопленных жилых домов снизилось до 104, дачных домов - до 930, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T08:39
2024-05-25T08:39
2024-05-25T08:40
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 мая – РИА Новости. В Курганской области число подтопленных жилых домов снизилось до 104, дачных домов - до 930, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону. Как сообщалось, на 24 мая оставались подтопленными в 3 муниципальных образованиях, в 1 населенном пункте 120 жилых и 2500 дачных домов, 4 низководных моста и 10 участков автомобильных дорог. "По состоянию на 25 мая, остаются подтопленными в 3 муниципальных образованиях в 1 населенном пункте 104 жилых дома и 930 дачных домов, 4 низководных моста и 8 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении. За прошедшие сутки освободились от воды в двух муниципальных образованиях (Курган, Белозерский муниципальный округ) в трех населенных пунктах 16 жилых домов, 1570 дачных домов, 1604 приусадебных участка, 2 участка автомобильных дорог, уточняется в сообщении. В Курганской области с 8 апреля введён режим ЧС областного масштаба.
https://ria.ru/20240525/kurgan-1948285029.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, курганская область, россия, курган, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Жилье, Курганская область, Россия, Курган, Наводнения в России — 2024
В Курганской области число затопленных домов снизилось до 104
МЧС: в Курганской области остаются затопленными 104 жилых и 930 дачных домов