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В ГД ответили на призыв Столтенберга снять ограничения на удары по России - РИА Новости, 25.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:58 25.05.2024
https://ria.ru/20240525/nato-1948293039.html
В ГД ответили на призыв Столтенберга снять ограничения на удары по России
В ГД ответили на призыв Столтенберга снять ограничения на удары по России - РИА Новости, 25.05.2024
В ГД ответили на призыв Столтенберга снять ограничения на удары по России
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал помешательством призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга снять некоторые РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T09:58
2024-05-25T09:58
специальная военная операция на украине
россия
украина
европа
йенс столтенберг
михаил шеремет
сергей лавров
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал помешательством призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга снять некоторые ограничения на удары по территории России. Ранее Столтенберг в интервью журналу Economist призвал союзников по альянсу снять некоторые ограничения на удары Киева западным оружием по объектам на территории России. "Призыв Столтенберга продиктован помешательством на войне и желанием любой ценой навредить России, не задумываясь при этом о возможных катастрофических последствиях для населения западных стран", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Столтенберг делает все, чтобы еще больше разжечь украинский конфликт, попутно превратив Европу в пороховую бочку. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240522/zapad-1947518303.html
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россия, украина, европа, йенс столтенберг, михаил шеремет, сергей лавров, нато, в мире, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Европа, Йенс Столтенберг, Михаил Шеремет, Сергей Лавров, НАТО, В мире, Госдума РФ
В ГД ответили на призыв Столтенберга снять ограничения на удары по России

Шеремет: Столтенберг делает все, чтобы превратить Европу в пороховую бочку

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал помешательством призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга снять некоторые ограничения на удары по территории России.
Ранее Столтенберг в интервью журналу Economist призвал союзников по альянсу снять некоторые ограничения на удары Киева западным оружием по объектам на территории России.
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"Призыв Столтенберга продиктован помешательством на войне и желанием любой ценой навредить России, не задумываясь при этом о возможных катастрофических последствиях для населения западных стран", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Столтенберг делает все, чтобы еще больше разжечь украинский конфликт, попутно превратив Европу в пороховую бочку.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЕвропаЙенс СтолтенбергМихаил ШереметСергей ЛавровНАТОВ миреГосдума РФ
 
 
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