Столтенберг не смог ответить, когда Украина станет членом НАТО
Столтенберг заявил, что не знает, когда Украина станет членом НАТО
© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Economist заявил, что не знает, когда Украина станет частью альянса.
Как пишет издание, перспектива вступления Украины в НАТО остается "отдаленной". Отмечается, что план Столтенберга предполагает, что как только закончится конфликт, Украина, технически будет готова стать членом альянса. По мнению генсека НАТО, очень важно, чтобы оборонные ведомства Украины соответствовали стандартам НАТО - тогда, возможно, страна сможет вступить в альянс, говорится в материале.
"Даже если все сложится для Украины, она может не стать членом НАТО еще многие годы ", - отмечается в публикации издания.
Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в марте заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Постпред США при альянсе Джулианн Смит в конце апреля сообщила, что Зеленского пригласят на запланированный в июле саммит НАТО в Вашингтоне, поскольку тема Украины станет там ключевой. При этом она уточнила, что вступления Киева в НАТО на будущем саммите не ожидается. Столтенберг также в апреле говорил, что не ожидает договоренности о членстве Украины на предстоящем саммите.
Украина будет безлюдной и совсем не украинской
22 мая, 08:00