https://ria.ru/20240525/murashko-1948279589.html

Мурашко прокомментировал отказ от системы бакалавриата

Мурашко прокомментировал отказ от системы бакалавриата - РИА Новости, 25.05.2024

Мурашко прокомментировал отказ от системы бакалавриата

Отказ от системы бакалавриата не приведет к существенным изменениям в подготовке врачей, заявил РИА Новости министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T06:03

2024-05-25T06:03

2024-05-25T14:07

общество

россия

михаил мурашко

валерий фальков

образование - общество

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Отказ от системы бакалавриата не приведет к существенным изменениям в подготовке врачей, заявил РИА Новости министр здравоохранения Михаил Мурашко. "Кардинальные изменения в подготовке врачей не планируются", — сказал он. Сейчас в системе медицинского образования первой ступенью подготовки врачей является специалитет, а второй — ординатура по более узкой специальности.На прошлой неделе глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал, что с 2025 года из системы российского высшего образования исчезнет термин "бакалавр". Останется высшее образование и высшее специализированное образование. Те студенты, кто уже учится по системе бакалавриата, смогут завершить образование без перехода на новую систему.

https://ria.ru/20240419/mediki-1941000695.html

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общество, россия, михаил мурашко, валерий фальков, образование - общество