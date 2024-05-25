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Мурашко прокомментировал отказ от системы бакалавриата
Мурашко прокомментировал отказ от системы бакалавриата - РИА Новости, 25.05.2024
Мурашко прокомментировал отказ от системы бакалавриата
Отказ от системы бакалавриата не приведет к существенным изменениям в подготовке врачей, заявил РИА Новости министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T06:03
2024-05-25T06:03
2024-05-25T14:07
общество
россия
михаил мурашко
валерий фальков
образование - общество
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Отказ от системы бакалавриата не приведет к существенным изменениям в подготовке врачей, заявил РИА Новости министр здравоохранения Михаил Мурашко. "Кардинальные изменения в подготовке врачей не планируются", — сказал он. Сейчас в системе медицинского образования первой ступенью подготовки врачей является специалитет, а второй — ординатура по более узкой специальности.На прошлой неделе глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал, что с 2025 года из системы российского высшего образования исчезнет термин "бакалавр". Останется высшее образование и высшее специализированное образование. Те студенты, кто уже учится по системе бакалавриата, смогут завершить образование без перехода на новую систему.
https://ria.ru/20240419/mediki-1941000695.html
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общество, россия, михаил мурашко, валерий фальков, образование - общество
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Валерий Фальков, Образование - Общество
Мурашко прокомментировал отказ от системы бакалавриата
Мурашко: кардинальных изменений в подготовке врачей в России не будет