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Мурашко прокомментировал отказ от системы бакалавриата - РИА Новости, 25.05.2024
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06:03 25.05.2024 (обновлено: 14:07 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/murashko-1948279589.html
Мурашко прокомментировал отказ от системы бакалавриата
Мурашко прокомментировал отказ от системы бакалавриата - РИА Новости, 25.05.2024
Мурашко прокомментировал отказ от системы бакалавриата
Отказ от системы бакалавриата не приведет к существенным изменениям в подготовке врачей, заявил РИА Новости министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T06:03
2024-05-25T14:07
общество
россия
михаил мурашко
валерий фальков
образование - общество
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Отказ от системы бакалавриата не приведет к существенным изменениям в подготовке врачей, заявил РИА Новости министр здравоохранения Михаил Мурашко. "Кардинальные изменения в подготовке врачей не планируются", — сказал он. Сейчас в системе медицинского образования первой ступенью подготовки врачей является специалитет, а второй — ординатура по более узкой специальности.На прошлой неделе глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал, что с 2025 года из системы российского высшего образования исчезнет термин "бакалавр". Останется высшее образование и высшее специализированное образование. Те студенты, кто уже учится по системе бакалавриата, смогут завершить образование без перехода на новую систему.
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общество, россия, михаил мурашко, валерий фальков, образование - общество
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Валерий Фальков, Образование - Общество
Мурашко прокомментировал отказ от системы бакалавриата

Мурашко: кардинальных изменений в подготовке врачей в России не будет

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Отказ от системы бакалавриата не приведет к существенным изменениям в подготовке врачей, заявил РИА Новости министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Кардинальные изменения в подготовке врачей не планируются", — сказал он.
Сейчас в системе медицинского образования первой ступенью подготовки врачей является специалитет, а второй — ординатура по более узкой специальности.
На прошлой неделе глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал, что с 2025 года из системы российского высшего образования исчезнет термин "бакалавр". Останется высшее образование и высшее специализированное образование. Те студенты, кто уже учится по системе бакалавриата, смогут завершить образование без перехода на новую систему.
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ОбществоРоссияМихаил МурашкоВалерий ФальковОбразование - Общество
 
 
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