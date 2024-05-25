https://ria.ru/20240525/moskva-1948298672.html

Выпуск машин и оборудования в Москве увеличился на 12%

Выпуск машин и оборудования в Москве увеличился на 12% - РИА Новости, 25.05.2024

Выпуск машин и оборудования в Москве увеличился на 12%

Московские предприятия увеличили выпуск автомобилей и оборудования за I квартал текущего года более чем на 12% к аналогичному периоду 2023 года, сообщил... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T13:12

2024-05-25T13:12

2024-05-25T13:12

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

владислав овчинский

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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Московские предприятия увеличили выпуск автомобилей и оборудования за I квартал текущего года более чем на 12% к аналогичному периоду 2023 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Машиностроительный комплекс Москвы включает в себя более 260 заводов, на которых заняты более одиннадцати тысяч специалистов, в том числе инженеры, техники, механики, программисты, испытатели и многие другие высококлассные профессионалы. За первые три месяца этого года предприятия нарастили производство более чем на 12%. Эта отрасль имеет большое значение для обеспечения оборудованием всех секторов промышленности, внедрения научно-технических инноваций и укрепления техсуверенитета России", – отметил Ликсутов, слова которого привели в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Наибольший рост в 2,8 раза зафиксирован в производстве комплектующих насосов и компрессоров. Более чем в 1,4 раза увеличился выпуск промпечей, камер, конвейеров и в 3,1 раза – мостовых кранов. Кроме того, двухкратный рост в производстве прочего холодильного оборудования.Также в столице наблюдается рост производства в области станкостроения, которое является одной из значимых сфер в развитии промышленности. Оно гарантирует высокоточную обработку, а также оптимальный выпуск и повышенную эффективность. За первые три месяца текущего года показатель выпуска металлообрабатывающих станков вырос на 65%, а в сфере деревообработки рост составил 7,7%, говорится в сообщении.Положительной динамике способствуют более 20 мер поддержки, которые оказывают производителям столичные власти. В частности, город предоставляет участки земли для строительства и развития предприятий в рамках масштабного инвестпроекта (МаИП).По словам министра правительства Москвы, руководителя ДИПП Владислава Овчинского, ранее московская компания “МЭЛ” в рамках МаИП запустила производство высокоскоростных лифтов, высоко- и низковольтного оборудования, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов."По итогам прошлого года компания стала лидером по установке лифтов со скоростью более 2 м/с. В 2023 году в России было введено в эксплуатацию более 160 новых высокоскоростных лифтов предприятия. А доля его подъемников, запущенных в эксплуатацию в прошлом году, составила примерно четверть от общего количества лифтов со скоростью движения от 2 до 8 м/с", – привели в пресс-службе ДИПП слова Овчинского.Кроме того, активную поддержку машиностроению оказывает сфера пищепрома. Так, с января по март текущего года в Москве более чем на 17% увеличилось производство оборудования для выпуска продуктов питания и напитков. Современные станки позволяет предприятиям расширить ассортимент производимой продукции, которая пользуется спросом как у москвичей, так и жителей других регионов.Столица является городом с развитым производством. В мегаполисе ведут свою деятельность свыше 4,2 тысячи промышленных компаний, где устроены 725 тысяч человек. Каждый год открывается до 50 средних и крупных предприятий и столько же малых. Они выпускают разнообразные товары и активно внедряют инновации.Ранее в ДИПП сообщили, что за первые три месяца текущего года столичные промышленники увеличили производство мебели почти на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, максим ликсутов , владислав овчинский